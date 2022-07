S peniazmi pre firmu pomôže najmä banka alebo investor

Bratislava 21. júla (TASR) - Zdroje na expanziu podnikania, zavedenie novej technológie, na preklenutie náročného obdobia bez dostatočného cash flow alebo rozbeh nového startupu môže poskytnúť banka alebo investor. Uviedol to odborník na investície z Investart Michal Porubän. Obaja podľa neho majú spoločné jedno – čakajú návrat investovanej sumy plus zisk, a to buď z úrokov (banka) alebo z podielu zo zisku, prípadne zo zisku z predaja svojho podielu (investor).



Priblížil, že začínajúci podnikateľ s firmou bez histórie a s niekoľkými cyklami finančných uzávierok je pre banku zvyčajne riziková investícia, do ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde. Preto títo podnikatelia využívajú na rozbeh svojho podnikania v prvom rade vlastné finančné zdroje.



Poznamenal, že banky poskytujú úvery na rozšírenie podnikania, ale aj na preklenutie náročného obdobia zvyčajne firmám, ktoré už za sebou majú nejakú históriu a javia sa ako zdravé. "Je to pochopiteľné, keďže životnosť väčšiny firiem na Slovensku je päť rokov," povedal Porubän.



Banky podľa neho potrebujú dôkaz, že podnikanie má správny smer, je udržateľné a čisté po každej stránke. Preto preverujú účtovné závierky aj majetok firmy. Za úver podnikateľ zvyčajne ručí protihodnotou, napríklad majetkom. Má pravidelné mesačné splátky, ktoré sa skladajú zo splátky istiny a splátky úroku.



Ďalším zo spôsobov, ako získať financie potrebné na rozbeh podnikania alebo jeho ďalší rozvoj, je podľa Porubäna hľadanie investora. "Mnoho ľudí si myslí, že investor v tomto prípade preberá kontrolu nad vedením a smerovaním firmy, ale to vôbec nie je podmienka, tento scenár je skôr výnimka," vysvetlil.



Zdôraznil, že pri vstupe sa investorovi neplatia žiadne splátky. On svoju investíciu zhodnotí až o niekoľko rokov neskôr, keď svoj podiel v spoločnosti predá. Preberá teda na seba väčšiu mieru rizika. Aj potenciálny investor si však podobne ako banka najskôr preveruje zdravie a životaschopnosť firmy, jej históriu a zaujímajú ho aj budúce plány a stratégia.



"Na rozdiel od banky je investor ochotný podstúpiť väčšie riziko, nepotrebuje ručenie majetkom či iné záruky, preto môže byť vhodným riešením financovania tak pre začínajúcu firmu, ako aj pre podnik vo finančných problémoch či expandujúcu spoločnosť," podčiarkol Porubän.



Dodal, že začínajúce alebo veľmi mladé firmy môžu pri hľadaní zdrojov podnikania využiť aj otvorené výzvy financované z eurofondov alebo pôžičku od Slovak Business Agency, ktorej úlohou je pomáhať rozbiehať malé a stredné podniky. K dispozícii je aj štátny príspevok na začatie podnikania. Získať ho môže neúspešný uchádzač o prácu, ktorý bol v registri nezamestnaných určený čas a splní ďalšie podmienky. Podmienky však nesplní každý a najmä finančný stimul vo výške niekoľko málo tisíc eur nemusí zďaleka stačiť na rozbeh podnikania.