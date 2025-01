S. Petrík: Ľudí na Považí trápi zdražovanie a málo sociálnych služieb

Dubnica nad Váhom 31. januára (TASR) - Ľudí na strednom a hornom Považí trápi zdražovanie a nedostupnosť zdravotných a sociálnych služieb. Počas výjazdu poslancov Progresívneho Slovenska (PS) v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava to povedala podpredsedníčka strany a poslankyňa Národnej rady SR Simona Petrík.



"Aj keď mzdy v regióne patria k tým vyšším a nezamestnanosť je nízka, ľudia to zdražovanie naozaj cítia. Už teraz vidia, že po zbabranej konsolidácii im z výplaty zostane čoraz menej. Sú klamaní, lebo vláda im sľubovala lacnejšie potraviny a dostali presný opak - zdražovanie, ktoré bude mať vplyv len na nich," pripomenula Petrík.



Ako dodala, situácia sa zhoršila aj v oblasti sociálnych služieb. Okresy Ilava a Považská Bystrica podľa nej nemajú domovy ošetrovateľskej starostlivosti. Domovy sociálnych služieb sú preplnené, množstvo ľudí je tam stále na "čakačke" a ak sa tam už dostanú, na pobyt v zariadení sa im musí skladať rodina.



"Stretla som sa so seniormi, ktorí sa obávajú, že mladí ľudia už nevidia budúcnosť v regióne. Ich deti a vnuci pracujú v zahraničí, aby uživili rodiny. Odchádzajú za štúdiom do zahraničia a často sa domov nevracajú. Tento trend sa prehlbuje a ak sa niečo nezmení, stredné Považie, ale i celé Slovensko môže čeliť vážnej demografickej kríze," doplnila podpredsedníčka PS.