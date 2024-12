S poklesom úrokových sadzieb hypoték rastie dopyt po bývaní

Bratislava 16. decembra (TASR) - Ceny nehnuteľností sa stabilizovali a s miernym poklesom úrokových sadzieb hypotekárnych úverov realitný trh zaznamenáva rastúci dopyt po bývaní. Začiatok roka 2025 bude podľa realitných odborníkov ideálny čas na kúpu nehnuteľnosti. Upozornila na to odborníčka v oblasti realít Karin Zápalová.



"Aktuálne je veľmi dobre nastavený pomer cena nehnuteľnosti a úroková sadzba v bankách. Odzrkadľuje sa to aj na zvýšenom záujme o kúpu nehnuteľností, kde si predávajúci nechá poradiť odborníkom v oblasti realít," uviedla Zápalová. Najžiadanejšie podľa nej ostanú menšie byty vo väčších mestách alebo rodinné domy do 30 kilometrov od mesta s dobrou dostupnosťou. Pretrváva však aj záujem o chaty a záhrady, ktorý stúpol najmä počas pandémie covidu.



Na realitný trh však bude mať od budúceho roka vplyv zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Realitní odborníci predpokladajú, že sa tak ešte viac prehĺbi rozdiel medzi cenou realít na Slovensku a v okolitých krajinách, čo môže znížiť dostupnosť bývania. Spôsobiť to tiež môže spomalenie až utlmenie developerských aktivít.



Spomalenie výstavby sa na realitnom trhu môže odraziť až neskôr, zrejme až koncom budúceho roka a môže priniesť nárast cien nehnuteľností. Podľa Zápalovej je preto ideálne, aby záujemcovia o kúpu bytov tak urobili čo najskôr. "Kupujúci spĺňajúci úverové podmienky vie dnes dobre kúpiť, trh je nastavený priaznivo," uviedla.



Pripomenula, že kupujúci sa pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti nerozhodujú iba racionálne, dôležitý je aj prvý dojem. "Cena nehnuteľnosti sa dá ovplyvniť dosiahnutím tzv. wow efektu, ktorý by mal kupujúci zažiť, keď do nehnuteľnosti vojde. Prvý dojem vytvorí v jeho mysli rozhodujúci názor. Ak je realita ešte krajšia ako fotky, predávajúci má vyhrané," poradila Zápalová.