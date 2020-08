S pomocou Miškoviča sme našli možnosti úspor miliónov eur, tvrdí Heger

Bratislava 26. augusta (TASR) – Minister financií Eduard Heger (OĽANO) v stredu obhajoval pôsobenie advokáta Michala Miškoviča, ktorý je stíhaný za údajné falšovanie podpisov, na svojom ministerstve. Podľa ministra sa s pomocou tohto právnika podarilo identifikovať možnosti úspor v miliónoch eur. Nezaradení opoziční poslanci Erik Tomáš a Matúš Šutaj Eštok v stredu obvinili Miškoviča, že získal štátne zákazky na právne služby pravdepodobne v zmanipulovaných súťažiach.



"Najal som si človeka na to, aby mi za 30 eur na hodinu analyzoval predražené zmluvy, ktoré sa na ministerstve nachádzajú," povedal Heger. S pomocou Miškoviča podľa ministra identifikovali zmluvy, na ktorých by rezort financií mohol ušetriť milióny eur.



Minister údajne nevedel o tom, že Miškovič vyhral viaceré súťaže na právne služby, ktorých sa zúčastňovali štyri rovnaké firmy. "Treba to preveriť. My sme vždy zástancami toho, že veci majú byť poctivé a transparentné," povedal Heger.







Miškovičova právnická kancelária získala v poslednom čase od štátnych inštitúcií pod gesciou Ministerstva financií (MF) SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a priamo od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zákazky vo výške viac ako 800.000 eur.



Opoziční poslanci majú údajne informácie o netransparentnom vyhlásení súťaže na MŽP SR, ktoré podľa Eštoka mohol v závere marca rozoslať z počítača na sekretariáte rezortu sám Miškovič. Navyše je podľa Eštoka v spise na verejné obstarávanie právnych služieb na tomto ministerstve napísané, že právnické kancelárie boli oslovené priamo na pokyn ministra Jána Budaja (OĽANO).