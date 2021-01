S posledným rastom Bitcoinu Slováci investovali viac ako 3 500 000 €

Bratislava 12. januára (OTS) - Slováci počas tohto rastu investovali viac ako 3 500 000 €.Na základe štatistík spoločnosti Fumbi za posledný štvrťrok vzrástol celkový záujem o kryptomeny o viac ako 86 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.hovorí, CEO a zakladateľ spoločnosti Fumbi.,” dodáva.Jedným zo spúšťačov rastu ceny Bitcoinu je záujem medzi inštitucionálnymi investormi. Aktuálnym trendom spoločností je nákup Bitcoinu ako druh hotovostnej rezervy. Grayscale, MicroStrategy alebo MassMutual nakúpili Bitcoiny v hodnote stoviek miliónov dolárov.Ďalšou z príčin môže byť aj stále pretrvávajúca pandemická situácia, ktorá donútila drobných investorov, čiže “bežných” ľudí zamyslieť sa nad svojou finančnou budúcnosťou.Vďaka aktuálnym udalostiam sa stal Bitcoin jedným z TOP 10 najhodnotnejších aktív na svete. Dostal sa na deviate miesto za spoločnosti, ako sú napríklad Facebook, Microsoft, Amazon alebo Apple.Prostredníctvom Fumbi sa investovanie do kryptomien stalo oveľa jednoduchším a zároveň prístupnejším širokej verejnosti, čo má za následok aj to, že práve drobní investori začali s kryptomenami obchodovať stále viac. Odpadá tu totiž stres spojený s ukladaním privátnych kľúčov, fráz, či iných hesiel ku krypto peňaženkám.Fumbi rieši úschovu za klientov, a to prostredníctvom platformy Ledger Vault, jednou z najlepších úschovných služieb na svete. Sledovať svoj stav Fumbi účtu môžu klienti v prehľadnom a jednoduchom profile. Začať môžu s investíciou už od 50 €.Čo sa investície týka, tak tu platí “koľko ľudí, toľko možností”. “Pre každého ide v peňažnom vyjadrení o inú čiastku, avšak suma, ktorú sa rozhodnete investovať by mala byť práve tak vysoká, aby vás nemrzelo, ak by investovanie nevyšlo. Riziko zlého načasovania vkladu viete napríklad znížiť pravidelným sporením, kde mesačne budete vkladať menšie sumy,” radí Forgács. Spoločnosť Fumbi vznikla pred dvoma rokmi ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvý na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku, prinášajú investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien. S viac ako 30 000 používateľmi sa radia medzi lídra na slovenskom trhu.Kryptomeny vo Fumbi sú inštitucionálne zabezpečené cez platformu Ledger Vault a pravidelne auditované cez spoločnosť SGS Slovensko. Investori sú stále priamymi vlastníkmi svojho portfólia, čo je pre nich bezpečnejšie ako investícia cez zahraničný podielový fond.