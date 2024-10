S prenájmom cez digitálne platformy sú spojené daňové povinnosti

Bratislava 27. októbra (TASR) - Podmienky na prenájom nehnuteľností cez medzinárodné digitálne platformy, akými sú Booking či Airbnb, sa zmenili. Každý, kto využíva nehnuteľnosti na ďalšiu zárobkovú činnosť, musí počítať s daňovými povinnosťami. Uviedla to partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Kováčová Bečková.



Ak sa niekto rozhodne prenajímať nehnuteľnosť cez digitálne platformy, väčšinou podľa nej ide o krátkodobý a opakujúci sa prenájom, pri ktorom prenajímateľ poskytuje aj iné než základné služby. "Poskytuje teda podobné služby ako hotelieri - upratuje či perie bielizeň. Je to rozdiel oproti tomu, keď niekto prenajíma nehnuteľnosť na bývanie dlhodobo. Preto musí záujemca o prenájom cez takéto platformy získať živnostenské oprávnenie a zaregistrovať sa na daňovom úrade," vysvetlila.



Pri prenajímaní bytu či chaty cez digitálne platformy ide podľa nej spravidla o poskytovanie ubytovacích služieb, ktoré nie je možné oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH), ak teda ide o krátkodobé hotelové, turistické a obdobné ubytovanie. "Toto podlieha v súčasnosti zníženej sadzbe DPH vo výške 10 %. Od januára 2025 sa znižuje sadzba DPH na 5 %," spresnila.



Samozrejme, z príjmov z takýchto ubytovacích služieb je podľa nej potrebné platiť daň z príjmov. "Daňové priznanie musí prenajímateľ podať elektronicky do 31. marca nasledujúceho roka alebo do 30. júna v prípade, ak si podnikateľ predĺži lehotu na podanie daňového priznania," doplnila Kováčová Bečková.



Zároveň pri poskytovaní ubytovacích služieb nemožno podľa nej zabúdať ani na daň za ubytovanie, ktorá sa platí obci. Táto daňová povinnosť vzniká v deň poskytnutia ubytovania a zaniká dňom ukončenia ubytovania.



"Od apríla budúceho roka sa podnikateľov, a teda aj prenajímateľov, začne týkať daň z finančných transakcií. Bude vo výške 0,4 % z bezhotovostnej transakcie s maximálnym limitom 40 eur," upozornila Kováčová Bečková. Podnikatelia si zároveň budú musieť povinne otvoriť podnikateľský účet.



Doplnila, že prenajímateľ sa môže pri poskytovaní ubytovania cez digitálne platformy stretnúť aj so zrážkovými daňami. "Režim zrážkovej dane sa však uplatňuje len vtedy, ak digitálna platforma nemá na Slovensku zaregistrovanú svoju stálu prevádzkareň. Konkrétne Booking aj Airbnb majú svoju stálu prevádzkareň zaregistrovanú, v ich prípade sa preto zrážková daň neplatí," doplnila.



Dodala, že od januára 2023 majú ubytovacie platformy povinnosť nahlásiť finančnej správe príjmy z takýchto ubytovacích služieb. Prvý raz tak Booking či Airbnb nahlasovali údaje za rok 2023 na začiatku tohto roka. Z oznamovacej povinnosti sú podľa jej slov vylúčení len tí poskytovatelia ubytovania, ktorí vykonali menej ako 30 činností s celkovými tržbami neprevyšujúcimi 2000 eur za rok, alebo tí, ktorým platforma sprostredkovala viac ako 2000 vybraných činností za rok.