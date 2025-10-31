< sekcia Ekonomika
S prípravou na e-Faktúru začalo už 85 % dodávateľov účtovného softvéru
Softvér je aktuálne v procese prípravy na fázu Peppol Ready, ktorá predstavuje plnú technickú pripravenosť na bezpečnú elektronickú výmenu faktúr v jednotnom európskom formáte.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Projekt elektronických faktúr vstupuje do ďalšej etapy. Dodávatelia účtovných systémov, ktorí spolu pokrývajú viac ako 85 % trhu, začali s adaptáciou podpory celosvetovo overeného formátu elektronickej fakturácie Peppol do svojich platforiem. Veľké podniky sa tiež aktívne pripravujú na jeho využívanie. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Finančná správa pokračuje v zavádzaní projektu e-Faktúra v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou, softvérovými spoločnosťami, dodávateľmi účtovných systémov aj podnikateľským prostredím. Najneskôr začiatkom druhého kvartálu 2026 ho budú môcť firmy aj podnikatelia začať dobrovoľne využívať,“ avizoval Kováč. Slovensko tak podľa neho prejde na osvedčený európsky model s preukázanými výsledkami, ktorý už funguje vo viac ako dvadsiatich krajinách Európskej únie (EÚ) aj mimo nej.
Softvér je aktuálne v procese prípravy na fázu Peppol Ready, ktorá predstavuje plnú technickú pripravenosť na bezpečnú elektronickú výmenu faktúr v jednotnom európskom formáte. Zároveň sa uskutočnili odborné rokovania a školenia so zástupcami najväčších spoločností, napríklad Slovak Telekom, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ZSE Energia, Slovenská pošta či Orange Slovensko, priblížil hovorca FS.
Infraštruktúra Peppol je podľa neho postavená na jednotných európskych štandardoch a poskytuje vysokú mieru právnej istoty. Jasne definuje zodpovednosti všetkých účastníkov siete a zabezpečuje ochranu osobných aj obchodných údajov. Zavádzanie e-Faktúry je koncipované tak, aby bolo dostupné pre všetky typy podnikateľov, od malých firiem až po veľké spoločnosti.
„Chceme, aby e-Faktúra bola praktickým riešením, ktoré podnikateľom a firmám šetrí čas a peniaze, a zároveň zvyšuje transparentnosť celého podnikateľského prostredia,“ konštatoval prezident finančnej správy Jozef Kiss.
