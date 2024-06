Miklánek: S prípravou na pohovor môže pomôcť i personálna agentúra

Bratislava 4. júna (TASR) - Pripraviť si transparentný, no zároveň komplexný životopis, vedieť popísať svoje silné stránky a naštudovať si informácie o pracovnom mieste i firme - aj to sú odporúčania pre absolventov škôl ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Ako zaujať zamestnávateľa poradil výkonný riaditeľ Schreiber group Martin Miklánek s tým, že s výberom vhodného pracovného miesta môže pomôcť aj personálna agentúra.



Bežnou praxou sa podľa Miklánka stáva, že mladí ľudia sa ešte pred ukončením štúdia zaregistrujú v personálnej agentúre a vytvoria si u nej svoj profil aj s plánom možných pracovných príležitostí. Služby agentúr vyhľadávajú čoraz viac aj zamestnávatelia.



"Mnohí zamestnávatelia radšej siahajú po efektívnych spoluprácach s personálnymi agentúrami, ako by sa mali prehrabávať desiatkami, či stovkami životopisov na jednu pracovnú pozíciu. Dnes platí ešte výraznejšie, že čas sú peniaze, a to aj v personalistike," uviedol Miklánek s tým, že výhodou personálnej agentúry je, že vie vyfiltrovať a ponúknuť už relevantných kandidátov.



V spolupráci s agentúrou môže nájsť výhody aj samotný uchádzač. Personálna agentúra môže pomôcť kandidátovi pripraviť sa na pohovor, upraviť životopis, prípadne mu poradiť, čo by mal na pracovnom pohovore spomenúť. "Správny personalista či recruiter vie odhadnúť kandidáta natoľko, že je schopný vybrať pre neho tú najlepšiu ponuku z portfólia firiem a ich potrieb," doplnil Miklánek.



Pripomenul, že dôležité je nielen pripraviť pútavý životopis, dôležitý je aj jeho obsah. "Je rozdiel, či tam kandidát, resp. absolvent uvádza iba svoje vzdelanie, alebo už aj skúsenosti v rámci dobrovoľníctva, brigády v študovanom odbore, alebo akékoľvek iné pracovné skúsenosti, ktoré z 'čistého absolventa' spravia 'aktívneho vzdelaného a skúseného človeka'," priblížil.



Miklánek absolventom pri hľadaní práce poradil, aby si pripravili transparentný, ale zároveň komplexný životopis. Zamestnávateľa by tiež mohlo zaujať, ak bude vedieť kandidát jasne pomenovať svoje silné stránky. Poznať treba aj svoju cenu a neklesnúť pod ňu. Uchádzač o prácu by sa mal tiež zaujímať o proces výberového konania, prípadne si pripraviť otázky a naštudovať si informácie o firme i pracovnom mieste. Dôležité je tiež byť pozitívny.