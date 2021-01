S rastom bitcoinu Slováci investovali do kryptomien 3,5 milióna eur

Bratislava 11. januára (TASR) - Hodnota bitcoinu prekročila hranicu 30.000 eur, čo rozpútalo novú vlnu záujmu o toto digitálne aktívum. Slováci počas posledného rastu za posledné tri mesiace investovali do kryptomien viac ako 3,5 milióna eur. Vyčíslila to spoločnosť Fumbi.



Podľa údajov spoločnosti len za prvý januárový týždeň ľudia zainvestovali do kryptomien viac ako milión eur. Ako vyhodnotila firma, za posledný kvartál 2020 vzrástol celkový záujem o kryptomeny o viac ako 86 % v porovnaní s predposledným štvrťrokom vlaňajška.



Viac ako 3,5-miliónovú investíciu Slovákov pripisuje CEO a zakladateľ spoločnosti Juraj Forgács nielen nárastu ceny bitcoinu nad 30.000 eur, ale i silnej medializácii. "Slováci teraz považujú za atraktívne investovať do kryptomien, sami sme zvedaví, či bude mať tento trend rastúcu tendenciu, keďže len za prvý januárový týždeň ľudia zainvestovali prostredníctvom Fumbi viac ako milión eur," okomentoval Forgács.



Ako spresnila spoločnosť, jedným zo spúšťačov rastu ceny bitcoinu je záujem medzi inštitucionálnymi investormi. Aktuálnym trendom spoločností je nákup bitcoinu ako druhu hotovostnej rezervy. "Grayscale, MicroStrategy alebo MassMutual nakúpili bitcoiny v hodnote stoviek miliónov dolárov," vyčíslila spoločnosť.



Ďalšou z príčin môže byť podľa nej aj stále pretrvávajúca pandemická situácia, ktorá donútila drobných investorov, čiže "bežných" ľudí zamyslieť sa nad svojou finančnou budúcnosťou.



Spoločnosť dodáva, že vďaka aktuálnym udalostiam sa stal bitcoin jedným z top 10 najhodnotnejších aktív na svete. Dostal sa na 9. miesto za spoločnosti, ako sú napríklad Facebook, Microsoft, Amazon alebo Apple.



Spoločnosť Fumbi vznikla pred dvoma rokmi. Pôsobí na Slovensku, v Česku a Poľsku. Prináša investičné riešenie pre ľudí, ktorí majú záujem investovať do kryptomien.