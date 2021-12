S rastom úrokových sadzieb počíta rekordný počet Britov

Londýn 15. decembra (TASR) - Zvýšenie úrokových sadzieb v Británii je isté, pričom rekordné dve tretiny Britov očakávajú, že sa tak stane najneskôr do pol roka. Odhad na najbližšie obdobie však smeroval nadol, keď do pôvodnej prognózy zasiahol nový variant koronavírusu omikron.



Z celkovo oslovených zhruba 1500 Britov v produktívnom veku 67 % predpokladá, že centrálna banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu, ktorá je momentálne na historickom minime 0,1 %, najneskôr do šiestich mesiacov. To je najvyššie percento od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2013.



V najbližšom období však s rastom počíta menej Britov než v prieskume pred mesiacom, čo je dôsledok objavenia sa nového a infekčnejšieho variantu koronavírusu omikron. Situácia sa však môže zmeniť, keďže prieskum zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Ipsos MORI v období od 2. do 6. decembra, teda pred najnovšími údajmi o vývoji inflácie.



Ako v stredu informoval britský štatistický úrad, medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v novembri 5,1 %. To je najvyššia inflácia od septembra 2011, v ktorom sa spotrebiteľské ceny v Británii zvýšili o 5,2 %.