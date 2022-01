Obnova električkového depa v Košiciach má začať tento mesiac

Košice 2. januára (TASR) – S rekonštrukciou električkového depa v areáli Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na Bardejovskej ulici začnú v januári. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



„Rekonštrukcia pozostáva zo stavebných prác a obstarania jednotlivých technologických zariadení. Realizáciu projektu zabezpečia externí dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní,“ uviedla s tým, že cieľom projektu je zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku, a to v zmysle modernizácie koľajovej časti a súvisiacich technológií. Súčasťou projektu je aj výstavba nového zastrešenia jestvujúceho odstavného koľajiska, haly dennej údržby a haly umývača.



Projektom s názvom Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa sa má zvýšiť atraktivita a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. „Zásadne zlepší a skvalitní údržbu električiek,“ uvádza DPMK. Profitmi majú byť zmodernizované priestory na údržbu, spoľahlivejšia prevádzka jednotlivých prevádzkových technológií a zníženie negatívneho vplyvu počasia na odstavené vozidlá. „Košičania získajú komfortnejšiu a atraktívnejšiu dopravu z dôvodu kvalitnejšej údržby na moderných servisných zariadeniach,“ dodala Petrušová.



Modernizácia sa má realizovať za plnej prevádzky súčasného depa. Upozorňuje, že preto môže dôjsť k rôznym nepredvídateľným situáciám v organizácii dopravy. „Našou snahou bude minimalizovať dosah na cestujúcu verejnosť,“ doplnila.



Práce by mali trvať do konca roka 2023. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 23,47 milióna eur.