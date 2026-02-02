< sekcia Ekonomika
S rezom viniča postupne začínajú aj v Moldave nad Bodvou
Stihnúť to chcú do marca.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 2. februára (TASR) - So strihaním viniča začína v tomto období aj vinohradník Zoltán Dobos, ktorý má svoju vinicu v Moldave nad Bodvou. Stihnúť to chce do marca. Ako povedal, rez viniča je dôležitý, keďže ovplyvňuje úrodu.
Na svojej vinici má v súčasnosti vysadených asi 800 koreňov viniča, strihanie odhaduje na jeden týždeň. „Veľkí pestovatelia, ktorí majú viac viničov, musia začať skôr - už pred Vianocami, lebo potom nestíhajú. U nás je to väčšinou koncom februára. Dá sa už aj začiatkom februára, ak to počasie dovolí ako teraz. Takže môžeme začínať, aby sme to stihli do marca,” povedal pre TASR. Strihanie v neskoršom období podľa neho už nie je vhodné.
„Vinič musíme dať do poriadku. Hlavné je odstrániť staré drevo a nechať asi šesť až sedem púčikov,“ dodal Dobos s tým, že potom bude nasledovať vyväzovanie výhonkov.
V súvislosti s takzvaným zimným rezom viniča pripomenul, že je viacero spôsobov, ako ho zrealizovať, pričom presné postupy možno nájsť aj na internete. Dôležité je stihnúť ho v období vegetačného pokoja rastliny.
