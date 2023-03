S riešením bankovej krízy sa Bidenovi snaží pomôcť aj W. Buffett

Washington 19. marca (TASR) - Legendárny investor a šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett bol v posledných dňoch v kontakte s vysokými predstaviteľmi administratívy prezidenta Joea Bidena. Dôvodom bola kríza regionálnych bánk v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou prebehlo v uplynulom období viacero rozhovorov medzi Bidenovým tímom a Buffettom, ktorých hlavnou témou bola jeho potenciálna investícia do regionálnych bánk. Šéf Berkshire Hathaway však takisto Bidenovmu tímu poskytol rady a usmernenia, ako riešiť súčasné turbulencie v bankovom sektore.



Nie je to prvýkrát, čo Buffett prichádza na pomoc bankám, ktoré sa ocitli v kríze. Okrem finančnej sily môže k obnoveniu dôvery prispieť aj jeho status kultového investora. Bank of America získala v roku 2011 od Buffetta kapitálovú injekciu potom, ako jej akcie prudko klesli v dôsledku strát spojených s rizikovými hypotékami. Buffett tiež v roku 2008 poskytol 5 miliárd USD (4,7 miliardy eur) banke Goldman Sachs Group, ktorá sa ocitla v problémoch po páde Lehman Brothers.



Predstavitelia Bieleho domu ani Berkshire Hathaway bezprostredne nereagovali na žiadosť o komentár. Americké ministerstvo financií sa k tomu odmietlo vyjadriť.



Americké regulačné orgány minulý víkend predstavili mimoriadne opatrenia, aby upokojili klientov a prisľúbili, že v plnej miere vyplatia nepoistené vklady v skrachovaných bankách. Akcie regionálnych bánk však v uplynulých dňoch pokračovali v poklese pre obavy z rozšírenia nákazy.



Bidenov tím, ktorý sa obáva neželaných politických následkov úderu, sa snaží zorganizovať opatrenia na pomoc problémovým bankám bez priamej vládnej finančnej pomoci. Veľké americké banky tento týždeň dobrovoľne zložili celkovo 30 miliárd USD na stabilizáciu First Republic Bank. Akákoľvek investícia alebo intervencia zo strany Buffetta alebo iných osobností by bola pokračovaním tejto stratégie zastaviť krízu bez priamej finančnej pomoci od vlády.



(1 EUR = 1,0623 USD)