S riešením nedostatku autobusárov by mohla pomôcť úprava národných víz

Bratislava 23. augusta (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) by chcela otvoriť otázku úpravy podmienok získania národných víz pre vodičov autobusov z tretích krajín. Súčasné podmienky sú podľa APZD neprimerane prísne. Ich úprava by mohla pomôcť získať vodičov autobusovej dopravy, ktorých aktuálne chýba približne 500. V pondelok (19. 8.) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR to uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



"Otvorili sme takzvané národné víza pre vodičov autobusovej dopravy. Podmienky, ktoré sú nastavené za stranu ministerstva dopravy, sa nám zdajú v rozpore s právom EÚ," uviedol Lasz. Doplnil, že o národné vízum v súčasnosti môže požiadať iba dopravca, ktorý má slovenského konateľa a je usadený na Slovensku minimálne desať rokov.



"V praxi to spôsobuje, že množstvo spoločností, ktoré prevádzkujú SAD - napríklad aj okolo Bratislavy, nevie cez národné vízum priviesť vodičov, čo potom spôsobuje problém s obslužnosťou vo verejnom záujme," vysvetlil Lasz pre TASR.



Zmenu podmienok APZD požaduje iba pre vodičov autobusov vo výkonoch vo verejnom záujme a dopravcov, ktorí poskytujú služby v mestskej hromadnej či prímestskej doprave. Asociácia navrhla skrátiť obdobie povinného usadenia zamestnávateľa na Slovensku zo súčasných desať na tri roky. Rovnako na tri roky by chceli skrátiť obdobie, počas ktorého nesmie byť zamestnávateľ personálne ani majetkovo prepojený so zahraničnou osobou.



Lasz po rokovaní tripartity pripomenul, že vodičov autobusov je na Slovensku málo, aktuálne ich chýba približne 500. O úprave podmienok by preto chceli diskutovať s ministerstvom dopravy. "Zatiaľ sme dostali iba také stanovisko, že ak by boli nastavené inak, tak by ministerstvo administratívne nestíhalo vysoký počet žiadostí," uviedol Lasz. Dodal, že s takýmto argumentom nesúhlasia.



Ministerstvo dopravy SR aktuálne nastavené podmienky vydávania národných víz považuje za vyhovujúce, avšak rokovaniam o tejto otázke sa nebráni. "Hlavným gestorom tejto legislatívy je MPSVaR a rezort dopravy je spolugestorom. MD SR považuje aktuálne podmienky za vyhovujúce, sme ale otvorení ďalším rokovaniam," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková v stanovisku.