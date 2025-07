Moskva 10. júla (TASR) - Prípadné nové clá USA vo výške 500 % voči obchodným partnerom Ruska si budú vyžadovať analýzu, situáciu však výrazne nezmenia, vyhlásil vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



V podmienkach, keď bolo voči Rusku prijatých viac ako 30.000 reštriktívnych opatrení, si prípadný vznik nového prvku v podobe zavedenia 500-percentného cla voči obchodným partnerom Ruska vyžiada dodatočnú analýzu, situáciu to však radikálne nezmení, povedal Rjabkov. „Vieme, ako pracovať v týchto podmienkach, budeme pokračovať v našej nezávislej, suverénnej a dopredu smerujúcej ceste,“ dodal. Rjabkov poznamenal, že aktivity niektorých amerických senátorov vyvolávajú znepokojenie, pretože sú zamerané na narušenie základov normálnej interakcie, čo znamená, že škodia samotným USA.



Republikánsky senátor Lindsey Graham a jeho demokratický kolega Richard Blumenthal ešte v máji predložili zákon, ktorý by na Rusko uvalil nové sankcie, ak ruský prezident Vladimir Putin odmietne rokovať s Ukrajinou alebo ak Rusko po uzavretí mierovej dohody podnikne ďalší útok. Okrem nových sankcií návrh počíta s uvalením 500-percentného cla na dovoz tovaru z krajín, ktoré odoberajú ruskú ropu, plyn a iné produkty. Tento týždeň Graham vyhlásil, že návrh zákona by sa mohol v Senáte posunúť vpred.