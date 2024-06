S. Russwurm: Zelená transformácia oslabí priemysel EÚ

Bratislava 5. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) má v klimatickej politike ambiciózne ciele, no pokiaľ nebude zabezpečená aj globálna konkurencieschopnosť, nebude schopná exportovať do ďalších regiónov. Vyhlásil to v stredu prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfried Russwurm v Bratislave na konferencii o budúcnosti priemyslu v Európe.



"Verejné investície na dekarbonizáciu nebudú stačiť, sú potrebné financie zo súkromného sektora. Potrebujeme priemyselnú dohodu, ktorá doplní zelenú dohodu. Cieľom musí byť rozbehnutie trhov zelenej energie, väčšie investície do elektrických a vodíkových sietí či podpora alternatívnych palív. Na to všetko zas potrebujeme rýchlejšie plánovanie a povoľovanie," uviedol Russwurm.



Čoraz viac regulácií podľa neho brzdí obchodné modely a spomaľuje inovačné procesy najmä pre malé a stredné podniky. Dodal, že v mnohých firmách je byrokratická záťaž vysoká, aby splnili všetky požiadavky. "Európa musí chcieť a vítať inovácie a podnikateľskú odvahu," podotkol.



Ako uviedol, chýbajú európske predpisy, ktoré by poháňali dopredu udržateľné obchodné modely. Namiesto regulácií je podľa neho potrebné zabezpečiť zvýšenie výskumu a inovácií vo všetkých technológiách, aby sa EÚ dostala na rovnakú úroveň ako USA alebo Čína. "Je nevyhnutný jednotný európsky digitálny trh, až potom budeme rovnocenní. Nemôže sa stať, že si všetky štáty v EÚ vytvoria svoje vlastné predpisy. Potom niet divu, že digitálne startupy radšej idú do USA," objasnil Russwurm.



Diverzifikácia trhov je podľa neho dôležitá pre väčšiu odolnosť, no uzatvárať nové obchodné dohody je v súčasnosti zložité. Russwurm preto hovorí o nevyhnutnej korekcii kurzu. "Ak nevyužijeme príležitosť pre obchodné partnerstvá, stratíme veľké objemy obchodu v prospech globálnych konkurentov," priblížil.



Dodal, že je potrebná skutočná zmenu kurzu a spoločné úsilie, aby sa mohla formovať rýchla transformácia a posilnenie postavenia EÚ vo svete. "To sa podarí len vtedy, keď politika a hospodárstvo budú spolupracovať a nebudú proti sebe," uzavrel.