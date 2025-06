S. Séjourné: Okrem plynu a ropy musí mať EÚ rezervy i vzácnych zemín

Berlín/Brusel 23. júna (TASR) - Krajiny Európskej únie by mali začať pracovať na vytvorení spoločných strategických rezerv vzácnych zemín s cieľom zabrániť narušeniu dodávok a vydieraniu zo strany Číny. Povedal to v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt komisár Európskej únie zodpovedný za prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Všetky európske krajiny majú v súčasnosti strategické rezervy ropy a plynu,“ povedal Séjourné, pričom dodal, že to isté by mali urobiť aj v prípade prvkov vzácnych zemín. Zároveň uviedol, že tento rok spustí ďalšie tendre na podporu alternatívnych zdrojov surovín.



Európska únia oznámila počas júna 13 nových projektov v oblasti surovín mimo členských krajín EÚ. Cieľom je zvýšiť dodávky kovov a minerálov kľúčových na zabezpečenie jej konkurencieschopnosti v oblasti zelených energií, ako aj v oblastiach letectva a obrany. Toto oznámenie prišlo po tom, ako Čína v apríli rozhodla, že obmedzí vývoz magnetov vzácnych zemín a od obchodníkov začala požadovať, aby pred vývozom strategických materiálov získali licencie. Jej rozhodnutie prinútilo politikov aj firmy, najmä automobilky, žiadať o stretnutie so zástupcami Číny, aby sa vyhli zatvoreniu závodov.



V súvislosti s problémom vzácnych zemín Séjourné Peking upozornil, že Európska únia má v prípade obchodnej vojny nástroje na svoju obranu. „Európa musí už konečne začať bojovať rovnakými zbraňami ako jej konkurencia,“ povedal. V reakcii na rastúcu nervozitu v EÚ Čína tento mesiac uviedla, že prikladá veľký význam obavám Európskej únie a bude sa usilovať proces vydávania licencií na vývoz prvkov vzácnych zemín do EÚ urýchliť.