S prípravou energetickej obnovy verejných budov pomôže grant ELENA

Bratislava 17. októbra (TASR) - S technickou prípravou projektov na energetickú obnovu budov môže pomôcť program ELENA (European Local Energy Assistance) od Európskej investičnej banky (EIB). EIB v rámci programu ELENA poskytuje technickú podporu verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj súkromnému sektoru pri príprave energetických auditov či projektovej dokumentácie. Program ELENA priblížila EIB na konferencii v Bratislave.



Banka poskytuje grant na technickú podporu projektov na energetickú obnovu budov s naplánovanými investíciami za minimálne 30 miliónov eur. Program ELENA má slúžiť na technickú podporu pri príprave projektu a pomáha zabezpečiť napríklad energetický audit, projektovú dokumentáciu, finančno-ekonomické analýzy i verejné obstarávanie. Grant z programu ELENA pokryje 90 % nákladov na technickú prípravu projektu, žiadateľ spolufinancuje 10 %. Technickú prípravu projektu treba stihnúť do troch rokov.



Skúsenosti s programom ELENA už má Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý sa do programu zapojil v januári 2021. Do rekonštrukcie verejných budov na energeticky úsporné plánuje KSK investovať vyše 50 miliónov eur, priblížil na konferencii Ľubomír Mihál z úradu Košického samosprávneho kraja. S technickou prípravou projektov na energetickú obnovu verejných budov pomáha práve program ELENA.



Na dôležitosť obnovy verejných budov na energeticky menej náročné upozornil na konferencii k programu ELENA aj minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík. "Ak chce Slovensko dosiahnuť klimatické ciele do roku 2030 a 2050, je potrebné zmeniť aj prístup k obnove budov. Na Slovensku máme približne 15.000 verejných budov, pričom rekonštrukciu si vyžaduje až 75 % z nich," priblížil Balík. Ako dodal, po Košickom samosprávnom kraji pripravil žiadosť na poskytnutie technickej asistencie z programu ELENA aj región horná Nitra. "Mala by sa týkať verejných budov na hornej Nitre, náklady na celý balík projektov budov sa stanovil až na 40 miliónov eur," doplnil Balík.



Projekt ELENA poskytuje technickú podporu pri investíciách do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie so zameraním na budovy a inovatívnu mestskú dopravu. Grantovú podporu z projektu ELENA môžu získať vládne organizácie, verejné korporácie, finančné inštitúcie aj regionálne, miestne či obecné úrady. Žiadatelia môžu byť aj zo súkromného sektora, o grant na prípravu investičného projektu môžu požiadať napríklad aj spoločenstvá vlastníkov bytov. Projekty technickej podpory ELENA by však nemali byť ziskové.