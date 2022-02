S. Vlčan: Agrorezort chce pri DPH reťazce kontrolovať

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce pri zdražovaní potravín reťazce kontrolovať. Uviedol to vo štvrtok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) nie je podľa neho aktuálne.



"V diskusii s obchodnými reťazcami sme otvorili aj tému, že by sme začali lepšie kontrolovať rast cien (potravín), samozrejme, na agregovanom základe. Nemôžeme hovoriť o raste cien v jednotlivých obchodných reťazcoch. Chceme sa ubezpečiť o tom, že terajšia vlna zdražovania potravín nebude zneužívaná retailovými reťazcami, aby si zvyšovali marže," priblížil Vlčan.



Aj reťazce budú mať zvýšené náklady na energie, ale ich spotreba energie je podľa neho minimálna v porovnaní so spotrebou energií napríklad u pekárov. "Chceme preto vidieť, ako sa proporčne rozkladá vyššia cena energií v konečnej cene výrobku. Chceme vyhodnocovať už dáta za január, porovnávať a vyhodnocovať, za aké ceny reťazce nakupujú tovar, aké sú realizačné ceny. Budeme si to prepočítavať so spotrebou energií, lebo máme relatívne dobrý prehľad o tom, ako sa cena energií prejavuje na výrobnej cene potraviny," vysvetlil minister. "Reťazce nám prisľúbili spoluprácu. Prisľúbili nám, že nebudú situáciu pri zvyšovaní cien zneužívať a my sa o tom chceme ubezpečiť."



Agrominister chce pri kontrolách spolupracovať s obchodnými zväzmi, tak so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO), ako aj so Zväzom obchodu (ZO) SR.



Kontrola obchodníkov je podľa Vlčana "jedno z kompenzačných opatrení, keďže zníženie DPH nie je na programe dňa, aspoň nie politicky". "Snažíme sa týmto spôsobom ochrániť spotrebiteľov pred enormným nárastom cien potravín," podčiarkol minister.



Analýza MPRV podľa Vlčana ukázala, že zníženie u existujúcich potravín zaradených v 10-percentnej sadzbe DPH na 5 % by prinieslo výpadok do štátneho rozpočtu približne 133 miliónov eur ročne. "Ak by sme aj vajcia dostali z 20-percentnej sadzby do päťpercentnej sadzby DPH, bol by to výpadok ďalších 22 miliónov eur," informoval Vlčan.



Suma 155 miliónov eur je podľa Vlčana už tak veľký výpadok zo štátneho rozpočtu, ktorý nevie vykompenzovať. "Určite to neviem urobiť v kapitole rezortu pôdohospodárstva a dohodu s inými ministrami som nevedel dosiahnuť. Existuje totiž platné uznesenie vlády o tom, že ak minister príde s opatrením znamenajúcim výpadok v rozpočte, musí prísť aj s opatrením, ktoré výpadok bude kompenzovať," dodal agrominister.