Rast cien potravín neobíde ani Slovensko, Vlčan: Môžeme znížniť DPH

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. januára (TASR) - Aj na Slovensku bude treba reagovať na rast cien potravín, podobne ako to robia okolité krajiny. Uviedol to v pondelok na brífingu šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Agrominister si podľa svojich slov vie predstaviť, že na vybrané základné potraviny by platila znížená DPH počas dohodnutého obdobia.spresnil Vlčan.poznamenal.Spomaliť rast cien potravín podľa neho nie je jednoduché, preto aj v minulosti sa nie vždy zníženie DPH v rovnakom meradle odrazilo v znížení cien potravín.dodal agrominister.