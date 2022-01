S. Vlčan: Ekologizáciu agrosektora EÚ nemôžu znášať len poľnohospodári

Brusel 17. januára (TASR) - Slovensko v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude tlačiť na jej skĺbenie s obchodnou a zahraničnou politikou eurobloku. Pre TASR to v utorok uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.



Vlčan pripomenul, že prvé tohtoročné zasadnutie európskych ministrov zodpovedných za agrosektor sa nieslo v znamení predstavenia priorít francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v tejto oblasti. Dodal, že francúzsky minister poľnohospodárstva a výživy Julien Denormandie tieto priority podrobne opísal a poukázal na to, ako Francúzsko chce nadväzovať na ťažiskové dokumenty EÚ v oblasti spoločnej poľnohospodárske politiky, obchodnej politiky a všeobecne na geopolitické záujmy Únie.



Rokovania, ktorým predsedal Denormandie, boli zamerané najmä na súčasnú situáciu na trhu EÚ a na poľnohospodárske otázky súvisiace s obchodom.



"Vo svojom vystúpení som poukázal na to, že Rada ministrov by mala v budúcnosti viac hovoriť upozorňovať na potrebu konzistentnosti svojich politík - agropolitiky, obchodnej a zahraničnej politiky -, aby sme odstraňovali nesúlad a niekedy aj protirečenia jednotlivých politík," uviedol Vlčan.



Minister pripomenul, že spoločná poľnohospodárska politika EÚ v tomto roku oslavuje svoje 60. výročie. Spresnil, že podporuje i rozvoj agrosektora na Slovensku a že vďaka tejto politike sa Európa stala silným hráčom v produkcii potravín na globálnom trhu.



"V najbližšom období si však musíme dávať pozor na to, aby sme neboli vystavení príliš veľkému tlaku lacných potravín z tretích krajín, ktoré nemusia spĺňať také vysoké sanitárne a environmentálne štandardy. A musíme dbať na to, aby sme novoprijímanými pravidlami nesťažovali život našim poľnohospodárom," opísal situáciu.



Spresnil, že poľnohospodári z členských krajín EÚ budú musieť v najbližších rokoch, pod tlakom novej európskej legislatívy, zaviesť veľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú ekologizácie alebo prísnejších štandardov používania pesticídov.



"Hovorím, že buďme zelenší ako špenát, len sa musíme dohodnúť kto to zaplatí. Nesmú to byť len samotní poľnohospodári," odkázal Vlčan.