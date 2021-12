S. Vlčan: Jednou z najťažších úloh v roku 2021 bola akreditácia PPA

Bratislava 27. decembra (TASR) - Jednou z najťažších úloh roku 2021 bola akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uviedol to pre TASR pri hodnotení tohto roku minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Keď som sa v júni stal ministrom, čelili sme náročnej úlohe, bez zveličovania by som povedal tej najťažšej, pred akú bol agrorezort vo svojej histórii postavený, po korupčných škandáloch reprezentovaných kauzou Dobytkár, a to opätovne akreditovať PPA," spresnil minister.



"Vkladali sme veľkú dôveru do nového generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa, ktorý sa tejto úlohy zhostil od začiatku skutočne zodpovedne a potvrdil svoju povesť výborného krízového manažéra. V polovici októbra som preto mohol s čistým svedomím, v súlade s platným právom, rozhodnúť o plnej akreditácii PPA," povedal Vlčan.



Získaním trvalej akreditácie PPA mohlo podľa jeho slov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spustiť prvú veľkú výzvu z Programu rozvoja vidieka, aká objemom alokovaných prostriedkov nebola vyhlásená šesť rokov, a to výzvu na podporu investície pre malých, stredných aj veľkých potravinárov vo výške 170 miliónov eur. "Nastavili sme ju tak, aby bola administratívne jednoduchšia ako v minulosti a čo najtransparentnejšia," poznamenal Vlčan.



"Naším cieľom je podporiť potravinárov a spracovateľov prvovýroby v investičných projektoch a znížiť tak vysoký investičný dlh, ktorým dlhodobo trpí potravinársky sektor na Slovensku." Výraznou pomocou je podľa Vlčana aj podporné opatrenie, ktoré umožní spracovateľom poľnohospodárskej prvovýroby čerpať investičné úvery. "Poskytovanie úverov bude prebiehať počas 10 rokov (2022 až 2031) a môže dosiahnuť sumu až 1,25 miliardy eur," spresnil minister.



"V krátkom čase chceme vyhlásiť aj druhú dlho očakávanú výzvu na nákup poľnohospodárskej techniky a investície do nových maštalí vo výške 159 miliónov eur. V rámci nej sme pripravili katalóg, ktorý žiadateľom uľahčí, zrýchli a stransparentní obstarávanie traktorov, mláťačiek, všetkých strojov, ktoré im aktuálne chýbajú pri obhospodarovaní pôdy," avizoval Vlčan.



Ďalšou výbornou správou pre blížiace sa nové eurofondové obdobie je podľa agroministra zvýšenie spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu. "S ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) sa mi podarilo dohodnúť zvýšenie spolufinancovania agrorezortu z národných zdrojov z doterajších 25,7 % na 36,92 %. Počas päťročného obdobia si tak rezort polepší o 288 miliónov eur."



Upozornil, že dôležitou úlohou bola aj príprava Intervenčnej stratégie k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. "Pre naše pôdohospodárstvo a potravinárstvo ide o zásadnú stratégiu, pretože podľa nej budeme čerpať 4 miliardy eur eurofondov v období 2023 až 2027. Ak ich investujeme múdro, prinesú mnohonásobný efekt v podobe konkurencieschopného, udržateľného a zelenšieho pôdohospodárstva, odolnejšej krajiny voči klimatickej kríze a rozvinutého vidieka. My sme pripravili stratégiu, ktorá bude našich pôdohospodárov motivovať k špecializácii, spolupráci a ekologickej výrobe s dôrazom na ochranua zachovanie biodiverzity."



"Na jeseň sme v štátnom podniku Lesy SR spustili reorganizáciu, ktorej cieľom je nastaviť jeho fungovanie tak, aby bol ekonomicky stabilným a dobrým zamestnávateľom, ktorý pestuje zdravý hospodársky les odolný voči klimatickej zmene. Lesy SR majú výnimočné postavenie, pretože sa starajú o naše cenné a jedinečné prírodné bohatstvo. Z tohto dôvodu očakávam, že štátny podnik bude k hospodáreniu pristupovať oveľa citlivejšie, s ohľadom na optimálne plnenie všetkých funkcií lesa. Okrem toho zavádzajú Lesy SR nové kritériá v oblasti obchodnej politiky, aby podporili predovšetkým domácich spracovateľov dreva," dodal Vlčan.