S. Vlčan: Máme za sebou náročný, ale zároveň mimoriadne úspešný rok

Bratislava 27. decembra (TASR) - Agrorezort má za sebou mimoriadne náročný, ale zároveň mimoriadne úspešný rok. Uviedol to pre TASR dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) pri hodnotení roka 2022. "Po mojom nástupe do pozície ministra pôdohospodárstva v lete minulého roka sa nám 15. októbra 2021 podarilo obnoviť plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), čo bolo kľúčové pre celý agrorezort," priblížil.



"Podarilo sa nám tiež zintenzívniť práce na Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, čo je v zásade stanovenie pravidiel čerpania eurofondov pre poľnohospodárov na celé ďalšie programové obdobie. Bola to mimoriadne náročná úloha vzhľadom na to, že pravidlá sa zásadne menia. Samotná EÚ so schválením toho rámca meškala dva roky. Nám sa podarilo dobehnúť zameškané," podotkol.



Agrominister podľa svojich slov verí, že v strategickom pláne boli nastavené správne tie pravidlá, prostredníctvom ktorých pôjdu do agropotravinárskeho sektora v nasledujúcich piatich rokoch viac ako 4 miliardy eur, konkrétne 3,380 miliardy eur z rozpočtu EÚ a 866,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu SR.



"Kľúčové je to, že sme rozhodli o navýšení spolufinancovania zo strany slovenského štátneho rozpočtu z 25,7 % až na skoro 37 %, čo našich poľnohospodárov dostáva v podpore na hektár z 1. a 2. piliera prakticky na úroveň Českej republiky. Začneme poskytovať vyššiu podporu ako iné okolité krajiny, ako Poľsko a Maďarsko. Začneme nanovo stavať celý sektor na nohy a tým správnym smerom," avizoval.



V spoločnej poľnohospodárskej politike Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa Vlčana počíta s tým, že sa obmedzia priame platby na hektár, teda prestane sa podporovať len pestovanie hustosiatych obilnín a olejnín. "Väčšiu časť zdrojov zameriame na podporu tzv. špeciálnej rastlinnej výroby, čo je pestovanie ovocia a zeleniny, zemiakov, ale aj viniča a na podporu živočíšnej výroby. To bolo pre nás kľúčové, o tom sme rokovali s našimi poľnohospodármi a potravinármi, ale aj s Európskou komisiou," informoval.



"A podarilo sa nám dosiahnuť aj zapracovanie ekologizačných prvkov do strategického plánu, ako aj v inteligentnej forme podporiť tú výrobu, ktorá nám posledných viac ako 30 rokov na Slovensku upadala, a to produkcia v živočíšnej výrobe a produkcia v ovocí a zelenine, kde nám sebestačnosť klesla pod 50 %," dodal Vlčan.