S. Vlčan navštívil so zástupcami Svetového potravinového programu Ubľu

Bratislava/Ubľa 15. marca (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) spolu so zástupcami Svetového potravinového programu (WFP) boli zmapovať humanitárnu situáciu na hraničnom prechode v Ubli. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Aktuálne obecné úrady v spolupráci s dobrovoľníkmi situáciu zvládajú, Svetový potravinový program však pripravuje logistické centrá pomoci, odkiaľ sa budú voziť potraviny na Ukrajinu. Už v súčasnosti tam potrebujú pomoc s potravinami a ďalším materiálom asi tri milióny ľudí a toto číslo sa bude zvyšovať, ak sa vojna bude predlžovať a humanitárna situácia v obliehaných oblastiach sa bude zhoršovať.



Rovnako je podľa MPRV potrebné pripraviť podporu obciam na našej východnej hranici, aby nápor utečencov zvládli. "Oceňujem enormnú snahu starostky Uble Nadeždy Sirkovej, ďalších samospráv na hranici s Ukrajinou a Okresného úradu v Sobranciach. Ďakujem aj dobrovoľníkom, ktorí tu pracujú 24 hodín denne už takmer tri týždne. Uvedomujeme si však, že ich v tom nemôžeme nechať samých. Preto sme tu dnes spolu so Svetovým potravinovým programom, aby sme naplánovali, kde presne majú byť logistické centrá, koľko a aké potraviny sa tam budú zhromažďovať. Zároveň musíme myslieť aj na to, aby napĺňanie logistických centier potravinami neovplyvnilo zásobovanie našich obchodov," spresnil Vlčan.



MPRV dodalo, že s obcou Ubľa úzko spolupracuje Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič. V Ubli si ľudia po príchode na Slovensko potrebujú oddýchnuť a posilniť sa pred ďalšou cestou do bezpečia. LPM Ulič dodáva obci materiál na kúrenie či potraviny a hygienické potreby, ktoré sú v jeho skladoch.