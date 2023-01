S. Vlčan: Negatívne saldo obchodu SR s agrokomoditami znovu stúpne

Bratislava 4. januára (TASR) - Negatívne saldo zahraničného obchodu SR s agrokomoditami za rok 2022 bude opäť medziročne vyššie. Uviedol to v rozhovore pre TASR dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Očakávame, že negatívna zahranično-obchodná bilancia SR s agrokomoditami bude zrejme vyššia ako rok predtým. Môže dosiahnuť úroveň 1,95 miliardy eur, možno až 2 miliardy eur," myslí si agrominister.



K spomaľovaniu rastu negatívneho salda obchodu by podľa neho mali prispieť investície, ktoré sa budú realizovať z nových výziev a podpôr, ktoré ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytlo v roku 2022.



"Podpory sa len s nejakým časovým odstupom prejavia v samotnom agropotravinárskom sektore. Podpory aj zo štátneho rozpočtu boli v roku 2022 historicky najvyššie. Verím, že poskytnuté peniaze padnú, takpovediac, na úrodnú pôdu a začne sa nášmu agropotravinárstvu dariť lepšie," dodal Vlčan.



Podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) saldo zahraničného obchodu SR s agrokomoditami bolo v januári až septembri 2022 pasívne, a to v hodnote 1,463 miliardy eur. Medziročne sa zvýšilo o 11,5 %.



Za rok 2021 bolo podľa SPPK saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami pasívne, a to v objeme 1,725 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšilo o 7,7 %.