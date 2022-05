S. Vlčan: Nová výrobná hala Tatrakonu stála 6,2 milióna eur

Poprad 5. mája (TASR) – Po ročnej skúšobnej prevádzke vo štvrtok slávnostne otvorili novú výrobnú halu konzervárne Tatrakon v priemyselnom parku v Poprade – Matejovciach. Náklady na projekt dosiahli približne 6,2 milióny eur, Pôdohospodárska platobná agentúra prispela na investíciu sumou milión eur z európskych fondov. Uviedol to počas otvorenia haly minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Ide o subjekt hospodárskej mobilizácie, s ktorým ministerstvo spolupracuje dlhodobo. „Je pre nás veľmi dôležitý, pretože je to posledná veľká priemyselná fabrika na výrobu mäsových konzerv, z hľadiska potravinovej bezpečnosti je to pre nás kľúčové. Veľmi nám pomohli aj pri obstarávaní zásob pre slovenských obyvateľov a potravinovej pomoci pre Ukrajinu,“ skonštatoval Vlčan.



Dodal, že sú veľmi dobrým príkladom dlhodobého rozvoja podniku, majitelia v 90. rokoch minulého storočia, keď prevzali fabriku, nesústredili sa veľmi rýchly zisk, ale výrobu trpezlivo modernizovali. „Budem veľmi rád, keď nájdu odvahu investovať aj ďalej, pokojne aj v zahraničí, že sa pokúsia integrovať aj so svojimi dodávateľmi a boli konkurencieschopní,“ dodal minister.



Manažérka predaja a marketingu spoločnosti Ivana Palenčár Kacvinská dodala, že svoju výrobu aj s technológiou presťahovali z centra mesta do priemyselného areálu ešte minulý rok. „Novú technológiu sme zatiaľ nedokupovali, keďže už len samotná výstavba výrobnej haly nás stala značné prostriedky a polovicu nákladov ešte stále splácame. Musíme byť obozretní v tejto nestabilnej situácii,“ uviedla.



Na ďalšiu modernizáciu bude chcieť spoločnosť opäť získať prostriedky z eurofondov. Rezort pôdohospodárstva minulý týždeň uzavrel prijímanie žiadostí o podporu z ďalšej alokácie 170 miliónov eur. Popradská spoločnosť v tomto prípade žiada o štyri milióny eur na ďalšie dva projekty. Jeden sa týka zlepšenia automatizácie výrobného procesu a ďalší výstavby novej expedičnej haly.



Konzervátorská spoločnosť Tatrakon vznikla pod Tatrami v roku 1994 a zamestnáva v priemere 100 až 150 zamestnancov. Sortiment jej výrobkov pozostáva z mäsových konzerv, zeleninových nátierok, výrobkov z rýb, hotových jedál a cereálií. Portfólio tvorí 120 druhov výrobkov.