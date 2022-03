S. Vlčan: Platby pozastavené pre kauzu Dobytkár sa už môžu vyplácať

Bratislava 30. marca (TASR) - Vláda rozhodla, že platby pozastavené pre tzv. kauzu Dobytkár sa môžu farmárom vyplácať. Informoval o tom na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Vláda rozhodla, že môžeme začať s vyplácaním pozastavených platieb na projektové podpory, ktoré boli pozastavené od leta minulého roku, v súvislosti s krátením zdrojov z EÚ vo výške 25 %. Je to dôsledok zneužívania eurofondov, ktoré je známe ako kauza Dobytkár," spresnil Vlčan.



Kauza Dobytkár bude podľa neho Slovensko, žiaľ, ešte "bolieť". "Len v minulom roku takto Európska komisia (EK) zadržala 14 miliónov eur. My predpokladáme, že celková strata, aj keď sa nám ju podarilo významne znížiť, bude rádovo vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Ako vláda sme rozhodli, že nemôžeme ďalej postihovať tých poľnohospodárov, ktorí sú čestní a poctiví a podávali žiadosti na zdravé projekty," oznámil minister.



"Rozhodli sme sa, že ako vláda zoberieme na seba riziko, že nám nebudú v tomto a budúcom roku zo strany EK niektoré platby v plnom rozsahu refundované. Platby uvoľníme, kde sú už žiadosti, je to vo výške asi 80 miliónov eur. Chceme ich 'sprocesovať' v 2. kvartáli. Celková suma, ktorú chceme vyplatiť z projektových podpôr v tomto a budúcom roku, je cez 320 miliónov eur," dodal agrominister.