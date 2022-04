S. Vlčan: Potravinári bojujú so zdedenou slabou konkurencieschopnosťou

Bratislava 20. apríla (TASR) – Iba zdravá konkurencieschopnosť potravinárov a dostatok potravín na pultoch obchodov dokážu zabezpečiť zníženie cien potravín. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na podujatí New Retail Summit 2022. Domáci potravinári podľa neho bojujú so zdedenou slabou konkurencieschopnosťou, ktorá zapríčiňuje iba 40-percentný podiel slovenských potravín v slovenských obchodoch a pretlak zahraničných produktov.



Aby sa postavenie slovenských potravinárov zlepšilo, robí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa vlastných vyjadrení všetko preto, aby sa podiel slovenských potravinárskych výrobkov na maloobchodnom predaji zvýšil aspoň na 55 až 60 %.



Ďalšou témou, ktorú agrominister otvoril na konferencii maloobchodníkov, bolo riešenie problému tzv. potravinových púští. Ide o vidiecke oblasti, kde nie sú na dennej báze dostupné ani len základné potraviny. MPRV vidí viacero možných riešení, na ktorých aktuálne pracuje.