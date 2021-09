S. Vlčan: PPA má pre plnú akreditáciu väčšiu časť podmienok splnených

Bratislava 8. septembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) má "väčšiu časť" podmienok potrebných pre plnú akreditáciu splnených. Uviedol to v stredu na brífingu v rámci rokovania vlády agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Pätnásteho októbra končí obdobie dočasnej akreditácie PPA. Táto platobná inštitúcia je pod mojím drobnohľadom, denne sa zaujímam o implementáciu potrebných reforiem. Pravidelne komunikujeme aj s DG AGRI (v EÚ, pozn. TASR) - informujeme o tom, akým spôsobom napĺňame nielen ich požiadavky, ale aj podmienky stanovené naším ministerstvom na udelenie plnej akreditácie," priblížil



"Urobíme všetko pre to, aby sme plnú akreditáciu PPA obhájili. Verím, že v dnešnej dobe máme väčšiu časť (podmienok) splnených. Tým, že prišlo nové vedenie PPA, nastavilo novú štruktúru organizácie, nielen riadenia agentúry. Meníme aj procesy, aby boli efektívnejšie, snažíme sa o čo najtransparentnejšie nastavenie schvaľovacích procesov. Pripravujeme PPA tak, aby boli omnoho efektívnejšie vyhlasované aj nové výzvy, ktoré chcem po udelení plnej akreditácie vyhlásiť," doplnil.



Vlčan zároveň oznámil, že preto zmenil svojím rozhodnutím z augusta tohto roku akčný plán, ktorý bo odsúhlasený Európskou komisiou. "Termín je šibeničný, ale mám ľudí v plnom nasadení. Verím, že to zvládneme," dodal minister pôdohospodárstva k splneniu podmienok pre udelenie plnej akreditácie platobnej agentúry.