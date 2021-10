S. Vlčan: Predstavím legislatívu, ktorá lepšie ochráni slovenskú pôdu

Bratislava 14. októbra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) predstaví legislatívu, ktorá lepšie ochráni slovenskú pôdu pred nákupom zo zahraničia. Slovenský agrominister to povedal pred stredajším rokovaním vlády.



"Som rád, že maďarská strana prehodnotila svoj plán investovať do zriadenia fondu na nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy v okolitých krajinách. Aj napriek tomu budeme pokračovať v príprave legislatívy, ktorá lepšie ochráni slovenskú pôdu, ktorá je naše národné bohatstvo. V najbližšom období predstavím vláde návrh legislatívnych riešení, ktoré budú v prospech Slovenska, ale zároveň budú rešpektovať právo EÚ," spresnil.



Podľa neho je potrebné, aby bol čo najskôr ozdravený Slovenský pozemkový fond. "Ak budú naše inštitúcie fungovať a zabezpečíme im dostatočný finančný rámec, tak budú mať možnosť udržať tak pôdu, ako aj kľúčové nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a odolať tak tlakom zo zahraničia," dodal Vlčan.



V maďarskom štátnom vestníku v utorok (12. 10.) večer zverejnili okamžité odvolanie vládneho nariadenia o zriadení fondu na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí. Na zverejnenie odvolania, ktoré podpísal maďarský premiér Viktor Orbán, upozornil v stredu (13. 10.) spravodajský server 24.hu.



Maďarský premiér Viktor Orbán v júli nariadil, aby minister zahraničných vecí do konca septembra zriadil fond s rámcom 400 miliónov eur, ktorý by bol "základom na rozširovanie domácich poľnohospodárskych podnikov v zahraničí," pričom 70 percent fondu malo byť hradených zo štátneho rozpočtu.