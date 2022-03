S. Vlčan: Pri pomoci Ukrajincom je potrebná väčšia koordinácia s EÚ

Bratislava 9. marca (TASR) - Pri potravinovej pomoci Ukrajincom je potrebná väčšia koordinácia s EÚ. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) k dôvodu, prečo bol materiál Návrh opatrení na zabezpečenie potravín na účely humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a odídencov z Ukrajiny, z dielne MPRV, stiahnutý z rokovania vlády.



"Mali sme o tomto materiáli diskusiu s kolegami na vláde. Z nej vyplynulo, že pri potravinovej pomoci je potrebná väčšia koordinácia s ostatnými európskymi partnermi. Dnes už existuje systém, tzv. systém CECIS (európsky modul civilnej ochrany, pozn. TASR), ktorý má kontaktný bod na Slovensku na ministerstve vnútra, cez ktorý je už teraz možné koordinovať pomoc pre Ukrajinu," priblížil agrominister



"Požiadavka kolegov z vlády bola, aby sme boli aktívnejší v komunikácii medzi ministrami pôdohospodárstva. Ja som kolegov (ministrov) informoval, že v tomto smere vyviniem iniciatívu. Aj keď treba povedať, že niektoré krajiny sa začínajú správať ochranársky. Vieme, že maďarská vláda hovorí o licenčných kvótach na vývoz napríklad pšenice či mlieka zo svojej krajiny. Za toto je už veľmi silne kritizovaná zo strany Európskej komisie, lebo je to proti pravidlám jednotného európskeho trhu," dodal Vlčan.



Návrh opatrení na zabezpečenie potravín na účely humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a odídencov z Ukrajiny by sa podľa agrorezortu mal týkať najmä potravinovej pomoci na základe oficiálnych požiadaviek predstaviteľov Ukrajiny, do najviac postihnutých miest a regiónov a distribučných centier potravinovej pomoci na Ukrajine.



Materiál MPRV mal ustanoviť postup schvaľovania, dodávania, financovania, logistiky dopravy a monitorovania potrieb dodávok potravinovej pomoci na Ukrajinu. Navrhovaný mechanizmus poskytovania potravinovej pomoci pre Ukrajinu by podľa MPRV mal umožniť tak nárazové, ako aj systematické zabezpečenie plynulej potravinovej pomoci.