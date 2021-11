Register užívateľov pôdy pôjde na pripomienkovanie na prelome rokov

Bratislava 19. novembra (TASR) - Register užívateľov pôdy by Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mohlo dať do pripomienkového konania na prelome rokov. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na 1. ročníku konferencie Právnickej fakulty Univerzity Komenského o pozemkovom práve s názvom Analýzy a trendy v pozemkových úpravách.



Dnešná legislatíva podľa neho len veľmi pomaly rieši pozemkové úpravy a rozdrobenosť vlastníctva pôdy. "Pre mňa je základný problém v samotnej právnej úprave, že nie je dostatočne ´smart´. To je ten dôvod, prečo nám úpravy nefungujú a zároveň to je dôvod, prečo sme nútení na MPRV pracovať na úplne novom inštitúte registra užívacích vzťahov k pôde, ktorý by sme chceli do medzirezortného pripomienkového konania pustiť na prelome tohto a budúceho roka," oznámil.



Register užívateľov pôdy bude podľa Vlčana ako keby nejaká vrstva nad listami vlastníctva, teda bude nad terajším stavom. "Má sprehľadniť, kto a ako užíva pôdu. Nás do toho tlačí aj Európska komisia, lebo máme problém s dokladovaním právneho vzťahu žiadateľov o priame platby," priblížil



Informoval zároveň, že doteraz boli vykonané komplexné pozemkové úpravy len v 421 katastroch. "Zostáva pozemkové úpravy vykonať ešte v 3103 katastroch na Slovensku, takže doteraz máme po pozemkových úpravách ani nie 12 % územia SR. O ich kvalite môže byť vedená v niektorých katastroch dosť kritická diskusia, pretože po pozemkových úpravách vzniklo dokonca viac parciel, ako bolo pred pozemkovými úpravami," dodal Vlčan.