S. Vlčan: Rezort pôdohospodárstva čakajú v najbližšom období zmeny

Bratislava 9. júna (TASR) - Rezort pôdohospodárstva čakajú v najbližšom období viaceré zmeny, najmä Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a Slovenský pozemkový fond (SPF). Uviedol to po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO), za účasti nového agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO).



Výzvy, ktorým čelí rezort pôdohospodárstva, sú podľa Hegera veľké. "Dôležitými výzvami, ktoré stoja pred novým ministrom, je akreditácia PPA - čaká nás schválenie jej trvalej akreditácie a návrat dôvery v túto inštitúciu. Taktiež nás čaká očista SPF. Treťou dôležitou prioritou je efektívne čerpanie zdrojov EÚ," priblížil Heger. Dôležité bude podľa neho aj nastavenie transparentného a spravodlivého systému dotácií.







Rezort pôdohospodárstva je podľa Vlčana dôležitý hospodársky rezort, ktorý potrebuje viaceré zmeny. "Verím, že poctivým manažérskym prístupom sa nám podarí započatú transformáciu agrorezortu dokončiť," povedal Vlčan.







"Neskrývam, že pred nami stojí množstvo úloh. Niektoré z nich budú vyžadovať aj krízové riešenie. Jednou z nich je aj trvalá akreditácia PPA, ktorú musíme získať do 15. októbra 2021. Časť úloh tu bola splnená, ale tá podstatná časť, ako je digitalizácia, nastavovanie podmienok nových výziev, personálna obmena, tieto úlohy pred nami stoja," poznamenal nový minister pôdohospodárstva.



Ďalším veľkým míľnikom bude podľa Vlčanových slov príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2023 až 2027. "Dokument je už pripravený, je k nemu však množstvo pripomienok. Pre mňa bude dôležité nastaviť nové pravidlá tak, aby im všetci poľnohospodári, potravinári aj lesníci rozumeli a aby sme mali súhlas väčšiny z nich," podčiarkol minister.



Dôležitým dokumentom podľa Vlčana bude aj koncepcia rozvoja agrosektora. "Tomuto dokumentu sa chcem venovať najbližšie dva týždne možno ešte intenzívnejšie, pretože potrebujeme mať víziu, kam chceme doviesť náš rezort do roku 2035," povedal.



Zabudnutými nezostanú podľa agroministra ani témy týkajúce sa ekológie, najmä zvyšovanie podielu organického uhlíka v pôde, ako aj zadržiavanie vody v krajine.



"Nevylučujem ani zmenu na tejto pozícii," dodal Vlčan na otázku, či vymení šéfa PPA Jaroslava Jánoša. Vlčan bude pozerať podľa svojich slov na to, aby na čele všetkých podriadených organizácií v agrorezorte boli kvalitní manažéri, u ktorých nehrozí ani len potenciálny konflikt záujmov.