S. Vlčan: Rok 2022 bol v Pôdohospodárskej platobnej agentúre náročný

Bratislava 8. januára (TASR) - Rok 2022 bol v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) náročný. Uviedol to v rozhovore pre TASR dočasne poverený minister podôhospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽANO).



"Chcel by som sa poďakovať tímu generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa, ktorý postavil PPA nanovo. Obstáli vo všetkých kontrolách, ktoré boli realizované tak zo strany bruselského auditu, ako aj nášho ministerstva, tak aj zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ten tiež konštatoval, že PPA sa pod novým vedením zlepšila," priblížil agrominister.



Pred platobnou agentúrou je však podľa neho ešte veľa práce. "Proces digitalizácie bude pokračovať. Budú sa zavádzať systémy automatizovanej kontroly vyplácania platieb prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme. Takže v PPA sme nezaspali na vavrínoch," poznamenal.



"Je dobré, že máme prísľub tak zo strany Európskej komisie (EK), ako aj našich kontrolných orgánov, predovšetkým NKÚ, že budú v najbližšom období opakovať kontroly novonastavených systémov. To nám pomôže ešte rýchlejšie PPA doladiť," podčiarkol.



"My už v súčasnosti vieme, že v mnohých ohľadoch, napríklad pri kontrole konfliktu záujmov, sme sa v PPA dostali na európsku špičku. Dokonca EK nás požiadala, či by sme toto svoje know-how nevedeli zdieľať aj s inými krajinami, dokonca aj s tými prístupovými. To samozrejme radi urobíme," informoval Vlčan.



Dodal, že pred PPA stoja aj ďalšie úlohy, ktoré by mohla plniť pri regulácii trhu, prípadne pri zavedení rizikového fondu, uzavrel dočasne poverený minister podôhospodárstva.