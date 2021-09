S. Vlčan: Chceme zjednodušiť čerpanie eurofondov, pomôže nám dotazník

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo v pondelok na brífingu elektronický dotazník, pomocou ktorého a najmä vďaka spolupráci samotných poľnohospodárov dokáže agrorezort lepšie nastaviť najbližšie eurofondové výzvy.



Ako informoval šéf agrorezortu Samuel Vlčan (nominant OĽANO), MPRV v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) spúšťa v týchto dňoch elektronický dotazník pod názvom Prieskum záujmu o poľnohospodársku techniku a o realizáciu poľnohospodárskych stavieb. Jeho cieľom bude podľa Vlčana čo najpresnejšie zistiť, na čo chcú slovenskí poľnohospodári využiť investičnú podporu z eurofondov. Na základe získaných dát a údajov agrorezort nastaví podmienky na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie.



"Na vidieku záleží, pretože tvorí charakter našej krajiny. Naši pôdohospodári potrebujú znižovať svoj investičný dlh a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Aby sme dosiahli čo najvyšší efekt pri čerpaní eurofondov, chceme vedieť, čo potrebujú. Chcem požiadať všetkých poľnohospodárov, ktorí majú záujem o akýkoľvek druh investície, ako nákup traktora alebo inej techniky alebo rekonštrukciu či výstavbu hospodárskych budov, aby vyplnili náš elektronický dotazník. Na základe požiadaviek nastavíme podmienky najbližších výziev tak, aby sa k peniazom dostali čo najrýchlejšie a mohli ich čerpať na to, čo sami plánujú a najviac potrebujú," uviedol agrominister.



Cieľom dotazníka je na základe získaných údajov nastaviť cenové limity na nákup najčastejšie uvádzanej techniky alebo výstavby hospodárskych zariadení a budov. "Tým sa celý proces nákupu pre žiadateľov zrýchli a zároveň povedie k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu čerpaniu podpôr z európskych zdrojov. Bolo verejným tajomstvom, že výsledkom verejných obstarávaní techniky pre poľnohospodárov boli predražené nákupy oproti trhu aj o 100 %. Forenzný audit, ktorý sme po voľbách dali vykonať v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), poukázal napríklad na mimoriadne predražené nákupy kombajnov za ceny, ktoré vyšli z verejného obstarávania," povedal Vlčan.



Priblížil, že v časoch aktívneho pôsobenia v bankovom sektore mu jeden z predajcov poľnohospodárskej techniky rozprával, ako majú umelo nastavené vysoké ceny do verejných obstarávaní pre slovenský trh. "Táto prax pri nami vyhlasovaných výzvach sa musí skončiť. Vďaka získaným dátam budeme vedieť presne zadefinovať finančné stropy na najčastejšie požadované investície a vyhneme sa tak manipuláciám a podvodom pri verejných obstarávaniach," uzavrel Vlčan.



Do dotazníka, ktorý MPRV predstavilo, sa dá dostať cez užívateľské heslo, predtým je však potrebná registrácia. Spôsob registrácie a všetky potrebné kroky na úspešné vyplnenie sú dostupné po otvorení linku: https://rezort-nppc.sk/dotaznik/login. V prípade pomoci pri registrácii a vypĺňaní dotazníka sa môžu subjekty obrátiť na centrum podpory, a to elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu zberudajov@nppc.sk.