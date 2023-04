S. Vlčan: U pšenice z Ukrajiny sa zistilo zvýšené množstvo pesticídov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Na Slovensku sa zistila dovezená pšenica z Ukrajiny, u ktorej je podozrenie na zvýšené množstvo rezíduí pesticídov. Do konca tohto týždňa by mal byť známy výsledok analýzy, či rezíduá pri danej koncentrácii môžu mať vplyv na ľudské zdravie. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.



"Už v júli minulého roka som nariadil zvýšené kontroly dovážaného ukrajinského obilia. Ešte pred tým, než sme spustili plombovanie všetkých tranzitujúcich kamiónov s ukrajinským obilím (4. apríla 2023, pozn. TASR) bola zachytená pomerne veľká vzorka ukrajinského obilia, kde nám tri na sebe nezávislé akreditované laboratóriá potvrdili zvýšený výskyt rezíduí pesticídov. Do konca tohto týždňa budeme mať výsledky, že či tieto rezíduá môžu mať vplyv s ohľadom na ich koncentráciu na ľudské zdravie," spresnil.



Z dôvodu opatrnosti a preventívnosti prístupu sa celá šarža obilia v danom mlyne podľa jeho slov zastavila a nemôže sa s ňou nakladať. "Ide o 1500 ton pšenice," uviedol Vlčan s tým, že "ide o jeden z našich veľkých mlynov".



Vlčan vyzval všetkých spracovateľov obilia, aby boli obozretní pri nákupe poľnohospodárskych produktov z krajín mimo EÚ, aj tých, ktoré sú legálne dovážané na územie SR. "Vyzývam spracovateľov obilia, aby neriskovali svoju dobrú povesť," zdôraznil.



Ak by sa ukrajinské obilie do SR dostalo cez územie členského štátu EÚ, napríklad cez Poľsko, tak zavedený systém kontroly podľa jeho slov umožňuje dosledovanie nákupu. "Takže snažíme sa dohľadať zdroj takejto pšenice. Ak však už bola pšenica napríklad v Poľsku zomletá, tak to už nevieme dosledovať. Aj pri takýchto dovozoch (múky) však robíme námatkové kontroly," dodal agrominister.