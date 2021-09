Vlčan: Úroda slovenských jabĺk je kvalitná

Bratislava/Dunajská Lužná 28. septembra (TASR) – Sezóna oberačiek jabĺk je v plnom prúde, v ovocných sadoch pri Dunajskej Lužnej sa na oberanie bol pozrieť aj šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Pri tejto príležitosti odporučil slovenským spotrebiteľom nákup a konzumáciu našich jabĺk. Zároveň s ovocinármi prediskutoval ich aktuálne problémy aj investičné potreby do novej výsadby s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v EÚ. Informovalo o tom odbor komunikácie MPRV.







„Tohtoročná úroda slovenských jabĺk je kvalitná, preto ich určite odporúčam našim spotrebiteľom, a tiež, aby venovali pozornosť pri nákupe ovocia krajine pôvodu. Okrem zdravého jablka ovocinári garantujú jeho čerstvosť. Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že dodávateľský reťazec je v prípade našich jabĺk krátky, ovocie nestojí v skladoch, či prepravných kontajneroch, zároveň ovocinári nemusia používať toľko ošetrujúcich prípravkov. Naše jablká sú zdravšie, na stole ich máme priamo zo sadov," uviedol Vlčan.



MPRV podľa neho venuje rozvoju ovocinárstva zvýšenú pozornosť, ide totiž o tradičné odvetvie s vysokým potenciálom rozvoja regiónov. S cieľom podporiť výsadbu ovocných sadov aj technologicky inovovať ovocinárske podniky vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v najbližšom období dve projektové výzvy. S celkovými alokáciami 159 miliónov a 170 miliónov eur. Tieto výzvy sú špeciálne určené aj na podporu mladých farmárov.



PPA už vyhodnocuje žiadosti o úľavy na environmentálnej dani, tzv. zelenú naftu, ovocinári požiadali o úľavy v celkovej výške 128.879,49 eur.



V novom eurofondovom období do roku 2027 pripravuje MPRV zvýšenú podporu ovocinárom. Viazané platby sa zo súčasných 400 eur/hektár (ha) zvýšia v priemere na 700 eur/ha a bude podporených až 3400 ha s celkovou alokáciou 2,4 milióna eur na celé obdobie rokov 2023 až 2027.



Podľa MPRV vzrastie aj podpora ekologickej produkcie. Napríklad ovocné sady budú podporené sadzbou 800 eur/ha v porovnaní so sadzbou z minulosti na úrovni asi 670 eur/ha. Ovocie produkované v integrovanej produkcii bude podporené tiež zvýšenou sadzbou na úrovni 700 eur/ha v porovnaní so súčasnou sadzbou 500 eur/ha. Okrem hektárovej podpory budú ovocinári podporení aj investičnou podporou a finančnými nástrojmi. Celkový objem na investície je 366 miliónov eur v rokoch 2023 až 2027, teda pri integrovanej produkcii sa zvyšuje podpora na hektár sadu z 900 eur na 1400 eur.



MPRV dodalo, že v tomto školskom roku pokračuje aj tzv. školský program, v rámci ktorého ovocinári dodávajú čerstvé ovocie do škôl. Vďaka programu dostávajú tisíce žiakov produkty slovenských sadov, pestujú zdravé stravovacie návyky a konzumujú vitamíny v ich prirodzenej forme.