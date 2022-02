S. Vlčan: Z Poľska prichádzajú najčastejšie nebezpečné potraviny

Bratislava 10. februára (TASR) – Z Poľska prichádzajú na Slovensko najčastejšie potraviny, ktoré vykazujú nejaké pochybenia alebo sú nebezpečné. Uviedol to Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) po skončení rokovania mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



Dôvodom mimoriadneho výboru bola správa Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky. Úrad skonštatoval, že poľské potraviny sú najnebezpečnejšie v rámci celej EÚ. Vlčan upozornil, že závery poľského úradu ohľadom kontroly potravín vyrábaných v Poľsku sú mimoriadne závažné. "Závery potvrdzujú, že v prípade Poľska zrejme ide o systémový problém. Ide o kontrolu rozloženú medzi tri autority, a preto aj štatistiky, ktoré máme, potvrdzujú, že z Poľska prichádzajú najčastejšie potraviny, ktoré vykazujú nejaké pochybenia alebo sú nebezpečné," vyhlásil Vlčan.



Na základe situácie vyzval verejnosť, aby zvážila nakupovanie potravín v Poľsku. "Samozrejme, to, čo je v našej kompetencii, urobíme. Zvýšime intenzitu kontrol potravín dovážaných z Poľska. Nemôžeme robiť kontroly na hraniciach, lebo to by bolo v rozpore s európskym právom, išlo by o obmedzovanie voľného pohybu tovaru. Zvýšime ale kontrolu dovážaných potravín v prihraničných oblastiach," hovoril Vlčan.



Minister v tejto záležitosti kontaktoval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a bude kontaktovať aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). "Vyčleníme dodatočné personálne a finančné zdroje na to, aby sme vykonávali osemnásobne viac kontrol v budúcnosti, ako ich vykonávame teraz."



Poľské potraviny a táto správa sa podľa členky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslankyne NR SR Jarmily Halgašovej (SaS) Slovenska mimoriadne dotýkajú. Poľsko je totiž druhý najväčší dodávateľ potravín na Slovensku.



"V rámci tohto výboru som požiadala o predloženie informácií o vykonaných kontrolách, na základe ktorých som zistila, že jedna tretina kontrol potravín, ktoré sú dodávané z Poľska, nevyhovujú požiadavkám, a to najmä, že nie sú úplne dokumenty, resp. sú porušené hygienické štandardy," upozornila Halgašová. Čo ju však podľa jej slov prekvapilo boli výsledky z rýchleho výstražného a informačného systému, kde sa takmer všetky zistenia týkali hydinového mäsa, ktoré bolo viac menej skonzumované aj na základe porušenia mikrobiologických požiadaviek.



"Na Slovensko sa naozaj dovezie množstvo potravín z Poľska, a nie je v silách úradnej kontroly potravín, aby tieto výrobky fyzicky všetky skontrolovala," pokračovala Halgašová. Na výbore požiadala Vlčana, aby požiadal Európsku komisiu o predloženie výsledkov auditu. Druhou požiadavkou sa obrátila na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša s tým, aby boli zintenzívnené kontroly dodávok poľských potravín na Slovensko so zameraním najmä na hydinové mäso. To najviac vykazuje známky porušenia a končí vo veľkých množstvách hlavne v zariadeniach verejného stravovania.



"Mrzí ma to, že slovenskí výrobcovia vyrábajú za prísnejších hygienických štandardov, sú pravidelne kontrolovaní našou úradnou kontrolu potravín, ale nie sú natoľko konkurencieschopní. Máme na pultoch množstvo poľského hydinového mäsa a bola by som rada, aby hygienické štandardy a požiadavky na bezpečnosť spĺňali aj tieto produkty. Aby nekonkurovali len svojou cenou našim kvalitným slovenským výrobkom," dodala Halgašová.