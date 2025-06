S výstavbou plavárne v Dubnici by mali začať v druhej polovici roka

Dubnica nad Váhom 18. júna (TASR) - S výstavbou mestskej plavárne v Dubnici nad Váhom by sa malo začať v druhej polovici tohto roka. Radnica dostala na výstavbu milión eur z Fondu na podporu športu. Informoval o tom dubnický primátor Peter Wolf.



Po vydaní právoplatného stavebného povolenia delí mestskú plaváreň od výstavby už len verejné obstarávanie na zhotoviteľa.



„Dubnica nad Váhom úspešne čerpá mimorozpočtové zdroje a inak to nie je ani pri tomto projekte. Z Fondu na podporu športu sa nám podarilo získať až milión eur, ktorý je pri takto rozsiahlom projekte veľmi vítanou pomocou,“ uviedol primátor.



Architektonické riešenie, ktoré vzišlo zo súťaže organizovanej so Slovenskou komorou architektov, počíta s použitím kvalitných materiálov ako drevo, sklo, nehrdzavejúca oceľ či keramika, ktoré zaručia nadčasový vzhľad aj odolnosť.



„V plavárni sa počíta s využitím prebytkového tepla z priľahlého zimného štadióna a s doplnením o moderné technológie ako fotovoltika. Cieľom je vytvoriť energeticky efektívny objekt, ktorý bude dlhodobo udržateľný,“ doplnil Wolf.



Fond na podporu športu podporí v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 12 projektov celkovou sumou viac ako 4,25 milióna eur. Najvyššiu dotáciu v TSK, po milióne eur, dostanú projekt športovej haly v Novom Meste nad Váhom a výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad Váhom.