S výstavbou obchvatu Senice rezort dopravy do roku 2028 nepočíta

Senica 9. marca (TASR) - S výstavbou obchvatu Senice sa do roku 2028 nepočíta. Pre TASR to potvrdila Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Štúdia uskutočniteľnosti ciest I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, kam obchvat Senice patrí, bola v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze, pričom hodnotenie odporúča aktualizáciu štúdie.



Obchvat Senice tak nie je v harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. "Ale je relatívne vysoko medzi prioritami, a to na 30. mieste. Aby sme mali postupne pripravené projekty do realizácie, postupujeme podľa priorizácie projektov a spadá sem aj obchvat Senice," uviedla Švikruhová.



"Vzhľadom na stav prípravy a rozpočtové obmedzenie sa projekt nedostal do harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. Projekt je však umiestnený relatívne vysoko a bude pokračovať jeho projektová príprava. Podľa aktuálnych údajov použitých pre aktualizáciu harmonogramu v roku 2022 sú očakávané celkové náklady 54.588.746 eur," informovala Švikruhová.



Ako doplnila, harmonogram je živý dokument a bude sa aktualizovať každý rok. A to na základe postupu prípravy jednotlivých stavieb, vývoja dopravnej situácie a aj rozpočtových možností pridelených na výstavbu projektov cestnej infraštruktúry.