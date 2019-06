S výstavbou obchvatu Stropkova by sa podľa SSC malo začať do 2023

Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Košice SSC Jozefa Fabiana s prípravou výstavby obchvatu Stropkova začali ešte v roku 2007 až 2008.

Stropkov 26. júna (TASR) – S výstavbou obchvatu mesta Stropkov by sa malo začať v roku 2022 až 2023. Slovenská správa ciest (SSC) predpokladá vyhlásenie verejnej súťaže v roku 2021.



"Majetkoprávne vysporiadanie prebieha. Chceme v tom pokračovať tak, že pokiaľ sa podarí, aby sme mohli do roku 2023 samotný obchvat realizovať. Pracujeme na získaní peňazí z Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Pôvodný odhad bol 32 miliónov eur. Musíme prekopať expertízu a podľa toho predpokladám, že to bude voľačo vyššie," uviedol generálny riaditeľ SSC Roman Žembera.



Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Košice SSC Jozefa Fabiana s prípravou výstavby obchvatu Stropkova začali ešte v roku 2007 až 2008.



"V roku 2009 až 2010 bola pozastavená. Odvtedy sme mali platné územné rozhodnutie. Teraz pokračujeme v príprave ďalej s tým, že tohto roku zabezpečujeme znalecké posudky momentálne a začíname s výkupmi pozemkov. Čo sa týka financií, tak ako pán generálny spomínal, ten náklad, nakoľko je tu už iná cenová úroveň oproti roku 2009, tak momentálne aj s indexom za prvý kvartál 2019 sa nachádzame niekde v úrovni 41,5 milióna eur," vysvetlil Fabian.



Vláda SR prisľúbila počas svojho utorkového (25.6.) výjazdového rokovania financie na stavbu obchvatu. Šéfovi rezortu dopravy bolo podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) uznesením dané, aby sa pokračovalo v preložke cesty prvej triedy I/15.



"Je to cesta, ktorá prechádza mestom Stropkov a je naozaj preťažená. Čo je veľmi potešiteľné, na túto akciu sú vyčlenené finančné prostriedky. Vzhľadom na to, že nie všetky operačné programy v tejto krajine čerpajú svoje zdroje tak intenzívne a v takých objemoch ako majú, došlo k realokácii viac ako 350 miliónov eur, ktoré smerujú z iných operačných programov na ministerstvo dopravy. Z týchto prostriedkov je 41 miliónov eur určených na výstavbu obchvatu mesta Stropkov," dodal Pellegrini.