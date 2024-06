S výstavbou obchvatu v Stropkove by mali začať v prvom kvartáli 2025

Stropkov 16. júna (TASR) - S výstavbou obchvatu mesta Stropkov by sa malo začať v prvom kvartáli 2025. Na sociálnej sieti to uviedol primátor mesta Ondrej Brendza. V uplynulých dňoch absolvoval rokovanie s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) a témou bol projekt výstavby obchvatu mesta Stropkov, preložky cesty I/15.



"V súčasnosti sme vo fáze ukončeného stavebného konania na jednotlivé úseky obchvatu a celá stavba je pripravená na vyhlásenie verejného obstarávania a samotnú realizáciu. Z úst ministra odznelo, že stropkovský obchvat patrí z hľadiska pripravenosti medzi najprepracovanejšie projekty na Slovensku a nič nebráni v jeho realizácii," uviedol Brendza.



Ako pokračoval, prípravy na stavbu prebiehajú podľa plánu, nevyhnutná je však aktualizácia jeho harmonogramu, a to aj z dôvodu minuloročných personálnych zmien na ministerstve i Slovenskej správe ciest.



"Minister ma uistil, že verejné obstarávanie na výstavbu bude vyhlásené najneskôr v septembri tohto roka, začiatok výstavby bude v prvom kvartáli 2025. Projekt je zaradený v zásobníku pre financovanie z Operačného programu Slovensko. Uvedomujem si, že ide o posun termínu oproti posledným zverejneným informáciám, pri takýchto rozsiahlych projektoch je to však očakávané. Teší ma, že prípravy pokračujú a robíme všetko pre to, aby sme dopravu z centra mesta čo najskôr presmerovali mimo Stropkov," povedal primátor.



Obchvat má byť dlhý 5,296 kilometra. Súčasťou stavby sú štyri križovatky, deväť mostných objektov, protihlukové steny, preložka rieky Ondava a preložky dotknutých inžinierskych sietí. Preložka cesty sa bude začínať za obcou Tisinec a končiť pred obcou Breznica.