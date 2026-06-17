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Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Saab investoval 11,1 milióna eur do francúzskej firmy Comand AI

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Investícia pomôže spoločnosti Saab rozvíjať jej schopnosti v oblasti velenia a riadenia aj jej kapacity v oblasti komunikácie, počítačov, kybernetiky, spravodajstva a prieskumu.

Autor TASR
Štokholm 17. júna (TASR) - Švédsky zbrojársky koncern Saab v stredu oznámil, že investoval 11,1 milióna eur do francúzskej technologickej spoločnosti Comand AI, ktorá podniká v obranných systémoch. Znamená to, že Saab vo francúzskej firme získa 10-percentný podiel. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Reuters.

Investícia pomôže spoločnosti Saab rozvíjať jej schopnosti v oblasti velenia a riadenia aj jej kapacity v oblasti komunikácie, počítačov, kybernetiky, spravodajstva a prieskumu, uviedla švédska zbrojovka.

Partnerstvom so spoločnosťou Comand AI posilňujeme rozvoj schopností spoločnosti Saab a zároveň spájame švédske obranné odborné znalosti a francúzske inovácie v oblasti umelej inteligencie,“ dodal Saab. Dohodu ešte musia schváliť regulačné úrady.

V minulom roku zbrojovka Saab získala objednávky v hodnote 168,5 miliardy švédskych korún (15,47 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2024 to bol rast o 74 %. Tržby firmy sa vlani zvýšili o takmer 24 % na 79,1 miliardy SEK a čistý zisk medziročne stúpol na 6,3 miliardy SEK zo sumy 4,2 miliardy SEK.

(1 EUR = 10,891 SEK)
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