Saab zaznamenal vo 4. kvartáli rekordné objednávky
Dôvodom je rastúce napätie vo svete, ktoré zvyšuje dopyt po zbraniach a obranných systémoch.
Autor TASR
Štokholm 5. februára (TASR) - Švédsky zbrojársky koncern Saab zaznamenal vo 4. štvrťroku minulého roka rekordné objednávky. Dôvodom je rastúce napätie vo svete, ktoré zvyšuje dopyt po zbraniach a obranných systémoch. Práve vývoj v poslednom kvartáli výrazne prispel k rastu objednávok firmy za celý minulý rok, ktorý dosiahol viac než 70 %. Informovala o tom agentúra AFP.
Saab vo štvrtok uviedol, že hodnota objednávok dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 100,1 miliardy švédskych korún (9,46 miliardy eur). To je historické maximum. Na porovnanie, vo 4. kvartáli predchádzajúceho roka dosiahli nové objednávky švédskej spoločnosti hodnotu 17,6 miliardy SEK. Hodnota nevybavených objednávok predstavovala vo 4. kvartáli 274,5 miliardy SEK.
„Geopolitická situácia je mimoriadne neistá,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Micael Johansson, podľa ktorého napätie pretrváva vo viacerých oblastiach sveta.
Za celý minulý rok zaznamenala firma Saab objednávky v hodnote 168,5 miliardy SEK. V porovnaní s rokom 2024 to predstavuje rast o 74 %.
Spoločnosť zároveň oznámila vývoj tržieb a zisku za minulý rok, pričom v obidvoch prípadoch vykázala výrazný rast. Tržby sa zvýšili o takmer 24 % na 79,1 miliardy SEK a čistý zisk vzrástol zo 4,2 miliardy SEK v roku 2024 na 6,3 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,577 SEK)
