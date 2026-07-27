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Saab získal na Blízkom východe objednávku na dve lietadlá GlobalEye
Lietadlá GlobalEye majú aktívne a pasívne senzory, ktoré poskytujú detekciu a identifikáciu objektov v reálnom čase na veľké vzdialenosti vo vzduchu, na mori aj na pevnine.
Autor TASR
Štokholm 27. júla (TASR) - Švédska zbrojovka Saab získala objednávku na dve lietadlá včasnej výstrahy GlobalEye v hodnote 10,1 miliardy švédskych korún (914 miliónov eur). Stroje má zákazníkovi na Blízkom východe dodať do roku 2030. Švédska firma to oznámila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lietadlá GlobalEye majú aktívne a pasívne senzory, ktoré poskytujú detekciu a identifikáciu objektov v reálnom čase na veľké vzdialenosti vo vzduchu, na mori aj na pevnine, čo umožňuje ich včasné sledovanie a povedomie o situácii.
„Rastúci zahraničný záujem o lietadlá GlobalEye odráža ich efektívnosť a spoľahlivosť v moderných operáciách protivzdušnej obrany,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Saab Micael Johansson. Spoločnosť však uviedla, že ďalšie informácie týkajúce sa objednávky alebo zákazníka nebude poskytovať.
(1 EUR = 11,0445 SEK)
Lietadlá GlobalEye majú aktívne a pasívne senzory, ktoré poskytujú detekciu a identifikáciu objektov v reálnom čase na veľké vzdialenosti vo vzduchu, na mori aj na pevnine, čo umožňuje ich včasné sledovanie a povedomie o situácii.
„Rastúci zahraničný záujem o lietadlá GlobalEye odráža ich efektívnosť a spoľahlivosť v moderných operáciách protivzdušnej obrany,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Saab Micael Johansson. Spoločnosť však uviedla, že ďalšie informácie týkajúce sa objednávky alebo zákazníka nebude poskytovať.
(1 EUR = 11,0445 SEK)