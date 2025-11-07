< sekcia Ekonomika
Sabelová: Integrácia Ukrajiny do EÚ prinesie príležitosti aj pre SR
Agenda spolupráce s Ukrajinou je podľa Sabelovej jednou z hlavných náplní práce úradu podpredsedu vlády.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Integrácia Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) bude predstavovať veľkú príležitosť a môže byť motorom ekonomického rastu najmä východného Slovenska. Slovenská republika podporuje vstup Ukrajiny do EÚ vtedy, keď splní podmienky a bude na to pripravená. Konštatovala to štátna tajomníčka Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová na tlačovej konferencii pri príležitosti medzinárodného fóra Slovensko - Ukrajinský dialóg: Spolupráca pre spoločnú prosperitu, ktoré sa uskutočňuje v piatok v Bratislave.
Agenda spolupráce s Ukrajinou je podľa Sabelovej jednou z hlavných náplní práce úradu podpredsedu vlády. „Táto konferencia je len ďalším dôkazom úsilia, ktoré už viac ako dva roky venujeme tomu, aby sme boli súčasťou dialógu s Ukrajinou, a to nielen na európskej úrovni, ale aj prostredníctvom napríklad zapájania našich firiem do biznisových príležitostí, ktoré najmä obnova Ukrajiny bude prinášať,“ priblížila.
Pripomenula, že Slovenská republika je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá má s Ukrajinou pravidelné medzivládne konzultácie na úrovni predsedov vlád a jednotlivých ministrov. Existuje tiež spoločný akčný plán, ktorý pomenováva, definuje a mapuje pokrok v kľúčových investičných projektoch.
Jedným z hlavných motívov spolupráce s Ukrajinou je podľa štátnej tajomníčky rozvoj konektivity. Medzi kľúčové projekty v doprave zaradila práce na železničnom prepojení, dobudovaní cestnej infraštruktúry či posilnení a modernizácii hraničných prechodov. Veľmi dôležité je tiež dobudovanie energetickej infraštruktúry, najmä prepojenia elektrizačných sústav. Za dôležité považuje aj využitie potenciálu mladých talentovaných ľudí, ktorí v súčasnosti študujú na slovenských stredných a vysokých školách.
Sabelová zopakovala oficiálnu pozíciu slovenskej vlády, ktorá podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ. „Veľmi vítame poslednú správu Európskej komisie, ktorá konštatuje, že Ukrajina urobila bezprecedentný pokrok v implementácii kľúčových a systémových reforiem. Veríme, že toto tempo bude pokračovať,“ zhodnotila.
Zároveň však zdôraznila, že Ukrajina musí vstúpiť do EÚ vtedy, keď bude na vstup pripravená. „Pretože Európska únia si sama prechádza veľmi zložitým obdobím a potrebuje silnú Ukrajinu tak, aby nebola príťažou, práve naopak, aby sa všetci členovia súčasnej EÚ tešili na vstup novej členskej krajiny,“ doplnila štátna tajomníčka.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran vyzdvihol pokračujúci dialóg medzi krajinami, ktorého súčasťou je aj aktuálne podujatie. „Verím tomu, že si všetci účastníci tejto konferencie a hlavne tí, ktorí dnes prišli z Ukrajiny, nájdu dobrých partnerov a vznikne určite aj celá rada dohôd medzi nami, ktoré sa budú realizovať vo veľmi prospešnej atmosfére,“ vyhlásil.
Zdôraznil, že Ukrajine záleží na dobrých vzájomných vzťahoch so Slovenskom. „My chceme rozvíjať so Slovenskou republikou nielen susedské vzťahy, ale aby to bolo naozaj veľmi silné partnerstvo, ktoré bude prospešné pre obidva naše národy,“ doplnil.
„Pevne verím, že aj toto dnešné podujatie prispeje k tomu, že si navzájom budeme rozumieť čoraz viac a že posilníme vzájomnú spoluprácu predovšetkým s cieľom, aby sme pomohli obnoviť Ukrajinu,“ konštatoval poslanec Európskeho parlamentu (EP) Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD), ktorý podporil organizovanie piatkovej konferencie.
Slovensko vie podľa neho ponúknuť Ukrajine okrem iného riešenia v oblasti trhu práce. „Rekvalifikácie, odborné vzdelávanie, prispôsobenie zručností potrebám trhu práce. Starostlivosť o deti, osobitne tie, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov a ich integrácia do spoločnosti. A po tretie, reintegrácia tých, ktorí nadobudli zdravotné postihnutia v dôsledku vojny. To sú systémy, ktoré máme na Slovensku odskúšané a ktoré vieme ponúknuť ukrajinským partnerom,“ doplnil Ondruš.
