< sekcia Ekonomika
Sabelová: Pri inovačných výzvach sa začne audit
Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Uviedla to v piatok štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová na stretnutí s novinármi, na ktorom boli prítomní aj predstavitelia firiem úspešných v inovačných výzvach. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
„Nás teraz čaká audit. My budeme musieť vidieť, že či naozaj tých 57 firiem je v poriadku. Na základe výsledkov tohto auditu sú možné viaceré scenáre, teda môže byť to, že tú výzvu skrátka zrušíme. Nemyslím si, že sme urobili zásadné pochybenia, ak v tej (auditovanej, pozn. TASR) vzorke budú nejaké firmy, ktoré neboli vyhodnotené tak, ako mali. Tým dotáciu odoberieme a podporíme len tie firmy, ktoré prešli bez akýchkoľvek pochybností. Výsledkom môže byť aj to, že podporíme všetky firmy, ktoré dostali oznámenie o poskytnutí dotácie,“ priblížila.
Pripomenula, že podporených bolo 37 projektov v robotike a 20 firiem v tzv. biotechu. „V robotike sme hodnotili 262 firiem a v biotechu 82,“ spresnila.
Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok (13. 11.) na sociálnej sieti uviedol, že dal pokyn podpredsedovi vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrovi Kmecovi, aby pozastavil inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Na vyhodnotenie výziev poukázali viacerí opoziční poslanci.
„Nás teraz čaká audit. My budeme musieť vidieť, že či naozaj tých 57 firiem je v poriadku. Na základe výsledkov tohto auditu sú možné viaceré scenáre, teda môže byť to, že tú výzvu skrátka zrušíme. Nemyslím si, že sme urobili zásadné pochybenia, ak v tej (auditovanej, pozn. TASR) vzorke budú nejaké firmy, ktoré neboli vyhodnotené tak, ako mali. Tým dotáciu odoberieme a podporíme len tie firmy, ktoré prešli bez akýchkoľvek pochybností. Výsledkom môže byť aj to, že podporíme všetky firmy, ktoré dostali oznámenie o poskytnutí dotácie,“ priblížila.
Pripomenula, že podporených bolo 37 projektov v robotike a 20 firiem v tzv. biotechu. „V robotike sme hodnotili 262 firiem a v biotechu 82,“ spresnila.
Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok (13. 11.) na sociálnej sieti uviedol, že dal pokyn podpredsedovi vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrovi Kmecovi, aby pozastavil inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Na vyhodnotenie výziev poukázali viacerí opoziční poslanci.