Sabelová:Štvrtá žiadosť bude pravdepodobne vyplatená začiatkom augusta

Bratislava 9. júla (TASR) - Pokiaľ sa nestane nič nepredvídateľné, zdroje v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy prídu na účet Slovenska začiatkom augusta. Uviedla to v utorok štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy Alena Sabelová po rokovaní vlády.



"Slovenská republika získala v rámci štvrtej žiadosti o platbu kladné hodnotenie Európskej komisie (EK). V súčasnosti prebieha posudzovanie tejto platby na úrovni pracovných skupín Rady EÚ. Očakávame, že ak sa nič nepredvídateľné nestane, tieto zdroje prídu na účet Slovenska začiatkom augusta," uviedla Sabelová.



Vysvetlila, že plán obnovy spočíva na reformách, ktoré boli deklarované najmä v prvej až štvrtej žiadosti o platbu. Išlo napríklad o reformu dôchodkového systému. Nasledujú opatrenia, ktoré spočívajú v konkrétnych projektoch, teda cieľových indikátoroch. Ide napríklad o počet nových lôžok v nemocniciach alebo počet miest v materských školách.



"Mnohé z týchto ukazovateľov majú aj priebežné cieľové indikátory. Nemusíme vždy splniť konečný indikátor. EK ešte pracuje s nápravnými lehotami, čiže ak nebudeme deklarovať v príslušnej žiadosti o platbu splnenie cieľa, EK nám poskytne čas na to, aby sme to deklarovali a splnili," uzavrela štátna tajomníčka.