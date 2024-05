Sabinov vlani hospodáril so schodkom viac ako 1,8 milióna eur

Sabinov 30. mája (TASR) - Celkové hospodárenie mesta Sabinov skončilo v roku 2023 so schodkom v objeme 1.826.790,91 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý v uplynulých dňoch na svojom zasadnutí schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke.



Ako uvádza, spomenutý schodok bol počas roka vytvorený z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta a finančných prostriedkov z úverov. Konkrétne krátkodobého úveru na financovanie projektov, úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov a úveru na financovanie rekonštrukcie zimného štadióna.



"Po vysporiadaní nevyčerpaných účelovo určených dotácií a pripočítaní zostatku finančných operácií prevedie mesto do rezervného fondu 321.839,84 eura. Na základe rozhodnutia MsZ budú tieto finančné prostriedky použité na financovanie schválených investičných akcií v roku 2024," informuje mesto.



Prezentácia k záverečnému účtu aj s doplňujúcimi informáciami je zverejnená na webovej stránke mesta.