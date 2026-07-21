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Sabinov zrekonštruuje miestne komunikácie za vyše 1,5 milióna eur
Rekonštrukcia sa bude týkať miestnej komunikácie na Ulici 17. novembra pri bytových domoch s číslami 51 až 66.
Autor TASR
Sabinov 21. júla (TASR) - Mesto Sabinov zrekonštruuje miestne komunikácie na piatich uliciach. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác uzatvorilo so spoločnosťou Eurovia SK za 1.566.566,11 eura s DPH. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania a zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Rekonštrukcia sa bude týkať miestnej komunikácie na Ulici 17. novembra pri bytových domoch s číslami 51 až 66. Súčasťou zákazky je aj obnova ciest a chodníkov na uliciach Novomestského, Fraňa Kráľa, Samuela Fábryho a Janka Jesenského.
Predpokladaná hodnota zákazky bola 2.033.419,74 eura bez DPH. Mesto dostalo šesť elektronických ponúk, pričom ich hodnota sa pohybovala od viac ako 1,2 milióna do viac ako 2,6 milióna eur bez DPH. Rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena s DPH.
Podľa oznámenia o výsledku verejného obstarávania je plánovaný termín ukončenia prác 30. októbra.
Rekonštrukcia sa bude týkať miestnej komunikácie na Ulici 17. novembra pri bytových domoch s číslami 51 až 66. Súčasťou zákazky je aj obnova ciest a chodníkov na uliciach Novomestského, Fraňa Kráľa, Samuela Fábryho a Janka Jesenského.
Predpokladaná hodnota zákazky bola 2.033.419,74 eura bez DPH. Mesto dostalo šesť elektronických ponúk, pričom ich hodnota sa pohybovala od viac ako 1,2 milióna do viac ako 2,6 milióna eur bez DPH. Rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena s DPH.
Podľa oznámenia o výsledku verejného obstarávania je plánovaný termín ukončenia prác 30. októbra.